Атака ВС РФ по Одессе: "Шахеды" летели в жилые дома и интернат для слабовидящих детей (фото)

Взрывы от массированной атаки дронами-камикадзе "Шахед" раздавались в густонаселенных районах Одессы. Несколько БПЛА упали на территории школы-интерната для слабовидящих детей.

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Одесский горсовет сообщил о значительных повреждениях многих квартир. Жители Одессы, по словам чиновников, приходят в себя от шока.

В небе над Одесской областью уничтожили 27 российских дронов

Силы ПВО заявили об уничтожении в небе над Одесской областью 27 российских беспилотников. Военный эксперт Александр Коваленко подчеркивал, что столь большое количество дронов превосходит показатель массированной атаки в ночь на 20 марта.

"Тактика та же — заход с моря на высотах в пределах 2 000 метров, только большее количество. Суммарно, это сопоставимо с ковровой бомбардировкой", — отметил аналитик.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал о повреждении гражданской инфраструктуры, жилых домов и транспортных средств. Из-за атаки пострадали три человека, медики оказали им необходимую помощь.

Местные СМИ пишут о прилете ударного БПЛА в 10 метрах от жилой пятиэтажки жилого комплекса "Черемушки". В результате удара образовалась воронка глубиной около метра, от взрыва в нескольких домах выбиты стекла.

Ударный БПЛА прилетел в 10 метрах от жилой пятиэтажки

ВС РФ ударили по школе-интернату для слабовидящих детей

Взрывы привели к тому, что в трех школах города выбито более 90 окон. Две из них 22 апреля вынужденно работают в дистанционном режиме, сообщил местный горсовет.

Несколько "Шахедов" упали на территории школы-интерната для слабовидящих детей

По сведениям издания "Думская", несколько "Шахедов" упали на территории школы-интерната для слабовидящих детей.

Напомним, российские войска усовершенствовали тактику запуска дронов "Шахед". Во время атаки по Одессе 21 апреля один БПЛА кружил над городом, а другие выжидали своей очереди над Черным морем.

Также ВС РФ применяю дроны "Шахед" для корректировки и разведки. Один из эпизодов был замечен в Сумкой области, когда БПЛА наводил другие дроны на автотранспорт.