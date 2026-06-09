Мнения
Украину атакуют свежие "шахеды": Россия потеряла возможность создавать большие запасы
У россиян нет возможности накапливать большие запасы ракет и дронов — почти все сразу же поступает на фронт. К такому выводу приходит специалист по вопросам связи Сергей "Флеш" Бескрестнов, исходя из даты выпуска того оружия РФ, которое удается идентифицировать на фронте...
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Сегодня по Харькову прилетел "Шахед", изготовленный буквально несколько дней назад.
По дате производства можно косвенно судить о запасах оружия у противника:
- "шахеды" обычно прилетают с датой выпуска 5–15 дней назад. То есть Россия атакует нас буквально прямо "с завода";
- баллистические ракеты "Искандер" 9М723 прилетают к нам 2025 года выпуска. То есть Россия постоянно имеет запас "Искандеров" минимум 180–250 ракет. Это плохо;
- "Цирконы" все прилетают 2026 года;
- ракеты Х101 чаще всего датированы несколькими месяцами до запуска (2026);
- С400 (РМ48У) тоже прилетают 2026 года;
- Х-59 датированы 3 кварталом 2025 г.
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В целом можно сказать, что производство БПЛА и ракет в РФ не позволяет формировать большие запасы и почти все идет на фронт.
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