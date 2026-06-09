Украину атакуют свежие "шахеды": Россия потеряла возможность создавать большие запасы

Сегодня по Харькову прилетел "Шахед", изготовленный буквально несколько дней назад.

По дате производства можно косвенно судить о запасах оружия у противника:

"шахеды" обычно прилетают с датой выпуска 5–15 дней назад. То есть Россия атакует нас буквально прямо "с завода";

баллистические ракеты "Искандер" 9М723 прилетают к нам 2025 года выпуска. То есть Россия постоянно имеет запас "Искандеров" минимум 180–250 ракет. Это плохо;

"Цирконы" все прилетают 2026 года;

ракеты Х101 чаще всего датированы несколькими месяцами до запуска (2026);

С400 (РМ48У) тоже прилетают 2026 года;

Х-59 датированы 3 кварталом 2025 г.

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В целом можно сказать, что производство БПЛА и ракет в РФ не позволяет формировать большие запасы и почти все идет на фронт.

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