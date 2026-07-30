Бессмысленная война с украинскими складами: о последствиях ударов по розничной торговле
Удары по украинским складам розничной торговли не имеют таких последствий, как украинские удары по Wildberries, утверждает эксперт по военным технологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов. Наши больше рассредоточены, товары из них заблаговременно развезены — но действия врага зачастую не имеют никакого смысла.
Склады розничной торговли товарами военного назначения в РФ массово горят.
Будут ли они атаковать еще больше наших объектов? Наверное, будут. Продолжается война на истощение ресурсов. Что именно, когда и где — никто, кроме врага, не знает. Российские блогеры и СМИ даже публично выбирают какие-то там цели на Google Maps.
Что касается нас. Во-первых, наша розничная торговля более рассредоточена по стране и по складам, в отличие от "склад-монстров" РФ.
Во-вторых, наш бизнес очень быстро и взвешенно реагирует на все события, поэтому уже давно все крупные склады были разбиты на сотни небольших.
Вообще-то не мы начали эту войну и не мы начали уничтожать склады (например, "Новой почты" или АТБ). Если они будут продолжать террор, мы найдем, чем и как ответить.
Действия врага зачастую не имеют никакого смысла, поэтому мы реагируем на воздушные тревоги и заботимся о безопасности людей.
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