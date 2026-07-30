Бессмысленная война с украинскими складами: о последствиях ударов по розничной торговле

Склады розничной торговли товарами военного назначения в РФ массово горят.

Будут ли они атаковать еще больше наших объектов? Наверное, будут. Продолжается война на истощение ресурсов. Что именно, когда и где — никто, кроме врага, не знает. Российские блогеры и СМИ даже публично выбирают какие-то там цели на Google Maps.

Что касается нас. Во-первых, наша розничная торговля более рассредоточена по стране и по складам, в отличие от "склад-монстров" РФ.

Во-вторых, наш бизнес очень быстро и взвешенно реагирует на все события, поэтому уже давно все крупные склады были разбиты на сотни небольших.

Вообще-то не мы начали эту войну и не мы начали уничтожать склады (например, "Новой почты" или АТБ). Если они будут продолжать террор, мы найдем, чем и как ответить.

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Действия врага зачастую не имеют никакого смысла, поэтому мы реагируем на воздушные тревоги и заботимся о безопасности людей.

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