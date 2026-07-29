Wildberries спасается от дронов: российская компания массово ищет склады в Казахстане, — СМИ

После серии атак БПЛА на логистические объекты в России группа RWB, развивающая маркетплейс Wildberries, начала поиск складских помещений в Казахстане. Компания рассматривает возможность аренды до 100 тыс. кв. м и может занять почти весь доступный объем свободных площадей.

Об этом сообщило российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

По словам собеседников, часть товаров российских продавцов планируется перенаправить в Казахстан, чтобы обезопасить логистику от новых атак БПЛА. Один из собеседников утверждает, что компания готова арендовать до 100 тыс. кв. м, другой — что RWB может занять все доступные складские площади в стране.

В пресс-службе RWB заявили, что компания продолжает плановое развитие логистической инфраструктуры в странах своего присутствия. В Алматы уже ведется строительство склада площадью более 100 тыс. кв. м, а в Астане — объекта площадью 160 тыс. кв. м, который планируется ввести в эксплуатацию в следующем году. Также в компании сообщили, что в настоящее время основные усилия направлены на перераспределение товаров между различными складами для повышения эффективности их оборота и поддержки партнеров.

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Массированные атаки БПЛА на склады Wildberries продолжаются с 18 июля. Пострадали логистические комплексы в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Тамбовской и Воронежской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях. Ранее сообщалось, что как минимум четыре комплекса общей площадью 444 тыс. кв. м вышли из строя.

Найти столь крупный склад в Казахстане будет непросто. По данным участников рынка, в конце июня 2026 года общий объем качественных логистических площадей в стране составлял около 2,4 млн кв. м, но единого свободного блока площадью 100 тыс. кв. м нет. В целом доступными остаются примерно 130 тыс. кв. м, расположенных в разных городах.

В то же время RWB продолжает искать новые складские площади и в России. Однако, по данным источников, владельцы складов всё чаще отказываются заключать договоры аренды с Wildberries из-за риска новых атак беспилотных летательных аппаратов и сложностей со страхованием таких объектов.

Ранее сообщалось, что повреждение крупных логистических центров российского маркетплейса Wildberries в Краснодаре и Невинномиске может не только нарушить цепочки поставок, но и нанести России ущерб, превышающий прямые потери товаров. Такую оценку дал британский независимый исследователь военной истории и OSINT-аналитик ChrisO_wiki.

Кроме того, 23 июля СМИ сообщали, что россияне пожаловались на мизерные компенсации после ударов по складам Wildberries. По их данным, владелица компании ввела особую схему выплат.