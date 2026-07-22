Атака дронов на склады Wildberries в РФ: компания сообщила о последствиях (видео)

В ночь на 22 июля были атакованы логистические центры маркетплейса Wildberries в Краснодаре (Краснодарский край) и Невинномиске (Ставропольский край РФ). По предварительным данным компании, в результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщила основательница Wildberries и глава компании "РВБ" Татьяна Ким.

По её словам, компания совместно с профильными службами устраняет последствия атаки, а на местах была проведена эвакуация сотрудников.

"По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь", — сообщила Ким.

Wildberries — крупнейший российский маркетплейс, а его логистические центры используются для приемки, хранения, сортировки и доставки товаров продавцов.

Ранее Ким сообщила, что после завершения оценки состояния логистического комплекса в Котовске (Тамбовская область РФ) 23 июля склад вновь начнет принимать поставки, а товары, находившиеся на нем, вернутся в продажу.

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Кроме того, в ближайшее время компания планирует обновить отчеты на портале продавцов, чтобы правильно отобразить товары, которые находились на складе в Электростали (Московская область РФ). Также в Wildberries заявили, что после оценки последствий сообщат о порядке компенсации за поврежденные товары.

Предыдущие атаки дронов

Напомним, в ночь на 22 июля беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. По данным OSINT-каналов, под ударом оказались нефтебаза в Армавире и район логистического центра Wildberries в Краснодаре, где после взрывов разразился сильный пожар. Позже в Wildberries подтвердили атаку на логистические центры в Краснодаре и Невинномиске, сообщив об эвакуации сотрудников и пострадавших.

Кроме того, в ночь на 22 июля беспилотники также нанесли удары по оккупированному Крыму. По данным OSINT-каналов, после вероятных ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Алуште и Ялте произошло отключение электроэнергии.

Днём ранее, по сообщениям в сети, ракетные удары были нанесены по российским городам Белгороду и Липецку. Под ударом, по всей видимости, оказались объекты энергетической инфраструктуры.