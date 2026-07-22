Атака дронів на склади Wildberries у РФ: компанія повідомила про наслідки (відео)

У ніч на 22 липня були атаковані логістичні центри маркетплейсу Wildberries у Краснодарі (Краснодарський край) та Невинномиську (Ставропольський край РФ). За попередніми даними компанії, внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомила засновниця Wildberries і голова компанії "РВБ" Тетяна Кім.

За її словами, компанія разом із профільними службами ліквідовує наслідки атаки, а на місцях провели евакуацію працівників.

"За попередніми даними, на жаль, є постраждалі. Ми обов'язково надамо всю необхідну допомогу", — повідомила Кім.

Wildberries є найбільшим російським маркетплейсом, а його логістичні центри використовуються для приймання, зберігання, сортування та доставки товарів продавців.

Раніше Кім повідомила, що після завершення оцінки стану логістичного комплексу в Котовську (Тамбовська область РФ) 23 липня склад знову почне приймати поставки, а товари, які перебували на ньому, повернуть у продаж.

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Крім того, найближчим часом компанія планує оновити звіти на порталі продавців, щоб коректно відобразити товари, які перебували на складі в Електросталі (Московська область РФ). Також у Wildberries заявили, що після оцінки наслідків повідомлять про порядок компенсацій за пошкоджені товари.

Попередні атаки дронів

Нагадаємо, у ніч на 22 липня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. За даними OSINT-каналів, під ударом опинилися нафтобаза в Армавірі та район логістичного центру Wildberries у Краснодарі, де після вибухів спалахнула сильна пожежа. Пізніше в Wildberries підтвердили атаку на логістичні центри в Краснодарі та Невинномиську, повідомивши про евакуацію працівників і постраждалих.

Також у ніч на 22 липня безпілотники також атакували окупований Крим. За даними OSINT-каналів, після ймовірних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Алушті та Ялті сталося відключення електроенергії.

Днем раніше, за повідомленнями мережі, ракетних ударів зазнали російські Бєлгород і Липецьк. Під ударом, імовірно, опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури.