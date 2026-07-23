"Не могу сдержать слезы": продавцы Wildberries жалуются на мизерные выплаты после попаданий ВСУ

Продавцы российского маркетплейса Wildberries начали получать компенсации за имущество, утраченное в результате ударов дронов в июле 2026 года, сообщили в сети. Выяснилось, что речь идет о мизерных суммах, которые не покрывают стоимость товаров. Сеть наполнилась видео с жалобами россиян, а также постами, в которых они рассказывают о микро-компенсациях. Как в РФ поступили с тысячами продавцов, которые поддерживали функционирование российской экономики?

Владелица компании Wildberries Татьяна Ким сообщила, что начинает выплачивать средства владельцам бизнеса со складов в Электростали, на которых сгорели товары, сообщило российское СМИ "Агентство. Новости". Россияне действительно начали получать деньги, но заметили, что это очень незначительные суммы по сравнению с утраченным имуществом. Между тем маркетплейс придумал особую схему — заработает "симулятор продаж", который будет выдавать деньги в том же темпе, в котором работал уничтоженный интернет-магазин. При этом выплаты такого рода пойдут мелким продавцам (их около 88 тыс.), а крупные продавцы получат "кредитование на особых условиях". К тому же даже полученные средства нельзя будет вывести до 10 августа, рассказали продавцы Wildberries, которые заполонили закрытые чаты в Telegram жалобами и возмущением, говорится в материале российских СМИ. При этом Татьяна Ким не уточнила, когда аналогичные схемы заработают для пострадавших из других зон поражения.

Відео дня

На видео, опубликованном в сети после нападения на склад Wildberries в Краснодаре, мужчина вытирает слезы и говорит о потере всего товара. Аналогичные сообщения поступают и от других владельцев: некоторые потеряли имущества на сумму 9 млн грн и теперь не знают, что делать дальше. Заявление о компенсации прозвучало днём 22 июля, а уже вечером российские СМИ собрали информацию о выплатах. Для этого журналисты проанализировали чаты продавцов: в одном было 70 тыс. подписчиков, в другом — 900. Нашли всего около десятка человек, которые получили деньги, при этом речь шла о мизерных выплатах. Например, один владелец бизнеса потерял товар на 25 тыс. руб., а ему выплатили 1300 руб., у второго товар на сумму 800 тыс. руб., а получил он 2 тыс. руб. Другие заявители писали, что компенсация в три или шесть раз меньше закупочной цены.

В материале российских СМИ отмечалось, что неясно, по какой же формуле рассчитывает "симулятор продаж", придуманный Татьяной Ким. Кроме того, непонятны критерии, по которым продавцы считаются "мелкими" и могут получить компенсацию, а какие — "крупными", и для них будет действовать другой механизм.

СМИ не привело ссылок на чаты продавцов Wildberries, но опубликовало серию скриншотов. Видно, что россияне "шутят", что на компенсацию можно купить "огурцы с черешней". Другие просили "не завидовать", потому что они получили 6 тыс. Кроме того, кто-то написал, что "радуется", поскольку получил больше, чем другие.

Нападки на Wildberries — жалобы на мизерные выплаты, которых хватит разве что на фрукты Нападки на Wildberries — жалобы с просьбой "не завидовать" Нападки на Wildberries — жалобы на "шик" и "подачки" Нападки на Wildberries — жалобы на то, что выплаты значительно ниже себестоимости

Нападения на Wildberries — подробности

Между тем российское СМИ "Коммерсантъ" сообщило, что в результате трёх авиаударов по складам Wildberries было уничтожено 8 % логистических площадок. Ориентировочные потери недвижимости — 60 млрд руб. При этом отмечается, что склады компании застрахованы, но полис не покрывает риски от ударов БПЛА. Владелица Wildberries Татьяна Ким объявила, что выделит семьям погибших и раненых по несколько миллионов рублей, а также начнет рассчитывать компенсацию продавцам.

Отметим, что Фокус писал об июльских ударах по Wildberries. В течение недели были поражены пять складов общей площадью около 802 кв. м. В частности, речь идет о поджогах логистического комплекса в Котовске Тамбовской области (108 тыс. кв. м), в Коледино и Электростали в Подмосковье (по 250 тыс. кв. м), в Краснодаре (100 тыс. кв. м) и в Невинномиске Ставропольского края (94 тыс. кв. м).

Напоминаем, что 23 июля стало известно о нападении дронов на Воронеж и о пожаре на очередном логистическом хабе Wildberries.