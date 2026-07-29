Wildberries рятується від дронів: російська компанія масово шукає склади в Казахстані, — ЗМІ

Після серії атак БПЛА на логістичні об'єкти в Росії група RWB, яка розвиває маркетплейс Wildberries, почала шукати складські приміщення в Казахстані. Компанія розглядає оренду до 100 тис. кв. м і може зайняти майже весь доступний обсяг вільних площ.

Про це повідомило російське видання “Коммерсант” із посиланням на джерела на ринку нерухомості.

За словами співрозмовників, частину товарів російських продавців планують перенаправити до Казахстану, щоб убезпечити логістику від нових атак БПЛА. Один зі співрозмовників стверджує, що компанія готова орендувати до 100 тис. кв. м, інший — що RWB може забрати всі доступні складські площі в країні.

У пресслужбі RWB заявили, що компанія продовжує плановий розвиток логістичної інфраструктури в країнах своєї присутності. В Алмати вже будують склад площею понад 100 тис. кв. м, а в Астані — об'єкт на 160 тис. кв. м, який планують ввести в експлуатацію наступного року. Також у компанії повідомили, що зараз основні зусилля спрямовані на перерозподіл товарів між різними складами для підвищення ефективності їхнього обігу та підтримки партнерів.

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Масовані атаки БПЛА на склади Wildberries тривають із 18 липня. Постраждали логістичні комплекси в Санкт-Петербурзі, Підмосков'ї, Криму, Тамбовській і Воронезькій областях, а також у Ставропольському та Краснодарському краях. Раніше повідомлялося, що щонайменше чотири комплекси загальною площею 444 тис. кв. м вибули з роботи.

Знайти такий великий склад у Казахстані буде непросто. За даними учасників ринку, наприкінці червня 2026 року загальний обсяг якісних логістичних площ у країні становив близько 2,4 млн кв. м, але єдиного вільного блоку на 100 тис. кв. м немає. Загалом доступними залишаються приблизно 130 тис. кв. м, розташованих у різних містах.

Водночас RWB продовжує шукати нові складські площі й у Росії. Однак, за даними джерел, власники складів дедалі частіше відмовляються укладати договори оренди з Wildberries через ризик нових атак БПЛА та складнощі зі страхуванням таких об'єктів.

Раніше повідомлялося, що пошкодження великих логістичних центрів російського маркетплейсу Wildberries у Краснодарі та Невинномиську може не лише зірвати ланцюги поставок, а й завдати Росії збитків, які перевищать прямі втрати товарів. Таку оцінку дав британський незалежний дослідник військової історії та OSINT-аналітик ChrisO_wiki.

Також 23 липня ЗМІ писали, що росіяни поскаржилися на мізерні компенсації після ударів по складах Wildberries. За їхніми даними, власниця компанії запровадила особливу схему виплат.