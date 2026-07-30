Безглузда війна з українськими складами: про наслідки ударів по роздрібній торгівлі
Удари по українських складах роздрібної торгівлі не мають таких наслідків, як українські удари по Wildberries, стверджує експерт з військових технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов. Наші склади більш розсіяні, товари з них завчасно розвезені — але дії ворога часто не мають жодного сенсу.
Склади роздрібної торгівлі з товарами військового призначення в РФ масово горять.
Чи будуть вони атакувати ще більше наших об’єктів? Напевно, будуть. Триває війна з вичерпання ресурсів. Що саме, коли і де — ніхто, крім ворога, не знає. Російські блогери та ЗМІ навіть публічно обирають якісь там цілі на Google Maps.
Щодо нас. По-перше, наша роздрібна торгівля більш розсіяна по країні та по складах, на відміну від "складо-монстрів" РФ.
По-друге, наш бізнес реагує на всі події дуже швидко й розсудливо, тому вже давно великі склади усі розвезли на сотні маленьких.
А взагалі не ми розпочали цю війну і не ми почали знищувати склади (наприклад, "Нової пошти" або АТБ). Якщо вони продовжуватимуть терор, ми знайдемо, чим і як відповісти.
Дії ворога часто не мають жодного сенсу, тому реагуємо на повітряні тривоги та бережемо людей.
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