Безглузда війна з українськими складами: про наслідки ударів по роздрібній торгівлі

Склади роздрібної торгівлі з товарами військового призначення в РФ масово горять.

Чи будуть вони атакувати ще більше наших об’єктів? Напевно, будуть. Триває війна з вичерпання ресурсів. Що саме, коли і де — ніхто, крім ворога, не знає. Російські блогери та ЗМІ навіть публічно обирають якісь там цілі на Google Maps.

Щодо нас. По-перше, наша роздрібна торгівля більш розсіяна по країні та по складах, на відміну від "складо-монстрів" РФ.

По-друге, наш бізнес реагує на всі події дуже швидко й розсудливо, тому вже давно великі склади усі розвезли на сотні маленьких.

А взагалі не ми розпочали цю війну і не ми почали знищувати склади (наприклад, "Нової пошти" або АТБ). Якщо вони продовжуватимуть терор, ми знайдемо, чим і як відповісти.

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Дії ворога часто не мають жодного сенсу, тому реагуємо на повітряні тривоги та бережемо людей.

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