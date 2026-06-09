Думки
Україну атакують свiжі "шахеди": Росія втратила можливість створювати великі запаси
У росіян немає можливості накопичувати великі запаси ракет і дронів — майже все одразу ж надходить на фронт. До такого висновку приходить фахівець із питань зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов, виходячи з дати випуску тієї зброї РФ, яку вдається ідентифікувати на фронті…
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Сьогодні по Харкову прилетів "Шахед", виготовлений буквально кілька днів тому.
За датою виробництва можна опосередковано судити про запаси зброї у противника:
- "шахеди" зазвичай прилітають із датою випуску 5–15 днів тому. Тобто Росія атакує нас буквально прямо "із заводу";
- балістичні ракети "Іскандер" 9М723 прилітають до нас 2025 року випуску. Тобто Росія постійно має запас "Іскандерів" щонайменше 180–250 ракет. Це погано;
- "Циркони" всі прилітають 2026 року;
- ракети Х101 найчастіше датовані кількома місяцями до запуску (2026);
- С400 (РМ48У) теж прилітають 2026 року;
- Х-59 датовані 3 кварталом 2025 р.
Загалом можна сказати, що виробництво БпЛА та ракет у РФ не дає змоги формувати великі запаси і майже все йде на фронт.
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