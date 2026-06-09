Україну атакують свiжі "шахеди": Росія втратила можливість створювати великі запаси

Сьогодні по Харкову прилетів "Шахед", виготовлений буквально кілька днів тому.

За датою виробництва можна опосередковано судити про запаси зброї у противника:

"шахеди" зазвичай прилітають із датою випуску 5–15 днів тому. Тобто Росія атакує нас буквально прямо "із заводу";

балістичні ракети "Іскандер" 9М723 прилітають до нас 2025 року випуску. Тобто Росія постійно має запас "Іскандерів" щонайменше 180–250 ракет. Це погано;

"Циркони" всі прилітають 2026 року;

ракети Х101 найчастіше датовані кількома місяцями до запуску (2026);

С400 (РМ48У) теж прилітають 2026 року;

Х-59 датовані 3 кварталом 2025 р.

Загалом можна сказати, що виробництво БпЛА та ракет у РФ не дає змоги формувати великі запаси і майже все йде на фронт.

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