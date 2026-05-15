Намагались вбити рятувальникiв: для чого ворог завдавав повторні удари балістикою 14 травня

Ми пережили одну з найважчих атак за останній час.

Що можна сказати по цій атаці:

Ми успішно витримали спробу перевантажити ППО ударними БпЛА. Понад 1500 на добу. Такого в світі ще не було. Було збито та знешкоджено 95% БпЛА. Це фантастичний результат. Низький уклін усім військовим усіх родів військ та ДФТГ, які захищали нас. Перехоплювачі збили приблизно 30% усіх БпЛА. Це відчутний відсоток, який продовжує зростати. У цій атаці відсоток реактивних "Шахедів" і "Шахедів" з керуванням був невеликим. Очевидно, ворог розраховував на масове застосування звичайних "Шахедів". Лиха накоїли ракети. Особливо в Києві. Є влучання в житлові будинки та на території цивільних підприємств. Ми не публікуємо таку інформацію, але противник уже сьогодні все побачить сам на супутникових знімках. Особливо цинічними були повторні удари балістикою у ті ж місця через кілька годин. Так ворог намагався вбити рятувальників, які працюють на місцях. Метою атаки були об’єкти критичної інфраструктури, "Укрзалізниця" та логістика.

Жодна матеріальна шкода не може зрівнятися з людськими життями. Це страшна втрата для нас усіх.

