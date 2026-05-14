Вбивча армада зі 150 дронів: як можна було зменшити наслiдки атаки на Київ 14 травня

Жахливий удар по багатоповерхівці у Києві — 5 загиблих, 20 зниклих безвісти. Останнє означає, що загиблих може бути ще більше.

Нікого не хочу звинувачувати, бо кінцевий винуватець — це Росія, яка цілеспрямовано б'є по мирних жителях. Але загиблих могло б взагалі не бути, якби люди спустилися в укриття.

Наміри росіян читалися вчора, як відкрита книга. Вони взагалі майже завжди цілком зрозумілі. Удар вдень, удар вночі. І були відповідні, цілком офіційні попередження, що атака буде затяжною.

Те, що наступною ціллю буде Київ — теж було більш-менш зрозуміло, особливо зважаючи на гіркий досвід попередніх обстрілів, який у всіх накопичився на п'ятий рік війни. Всі послідовності теж всім більш-менш давно зрозумілі.

Але якщо хоч у когось ще залишалися сумніви, що на черзі Київ, то картинки на моніторингових каналах, які показували армаду зі 150 дронів, які летіли суто на столицю, вже точно не мали залишати жодних сумнів.

150 дронів — це не 15, не 20, не 30 БпЛА. Це навіть не раптова балістика, коли просто немає часу укритися, крім як втекти у коридор. Це велика небезпека, бо за ними прилетять і ракети. І щось точно не буде перехоплене, бо все перехопити неможливо. І це 100% привід піти в укриття, хоча б для того, щоб зберегти нерви й не чути вибухів й того, як воно все літає довкола.

Я теж був таким сміливим. Мовляв, ймовірність влучання — пара відсотків. Проте, якщо влучить, то вся ця ймовірність буде твоєю. І була купа вкрай сумних прикладів з людьми, яких я знаю.

Коли ви бачите, що наближається обстріл таких масштабів — не рахуйте відсотки. Краще спустіться в укриття. Тим паче, що у випадку з дронами час на це завжди є. Тоді і загиблих буде менше.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.