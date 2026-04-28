Роботы приходят в ВСУ: как НРК станут воевать вместо украинской пехоты

Я хорошо помню, как массово вошли в войну БПЛА. Вскоре появились ударные катера. И, конечно, наземные работы. Война БПЛА началась в трех стихиях.

В Украине быстро появляются десятки команд разработчиков самых разных моделей. В один момент я насчитал их более 50. В стране наблюдается настоящий бум НРК. 15 НРК получают сертификат НАТО.

Во многих интервью я называю 2024–2025 годами НРК. По моему мнению, это будущее наземной войны. Это то, что изменит ход наземных боев. А потом... вся тема НРК катится в никуда. Роботы почему-то не нужны армии, роты НРК расформируют, производители разбегаются. Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать.

И сейчас я очень рад, что эта тема становится нашим приоритетом. У нас нет столько мобилизационного ресурса, как у врага. Поэтому воевать вместо пехоты будут наши роботы. Нет, это не фантастика, это то, что уже демонстрируют многие бригады.

Будет ли враг уничтожать НРК? Конечно, будет. Стоит ли одна жизнь нашего солдата даже 100 НРК? Конечно, да. Это всего лишь железо.

