Впервые в истории войны: НРК и дроны взяли в плен россиян без участия пехоты

Украинские военные захватили вражескую позицию исключительно беспилотными системами.

Защитники использовали наземные роботизированные комплексы (НРК) и дроны, рассказал в поздравлении ко Дню работников оборонно-промышленного комплекса президент Украины Владимир Зеленский.

Оккупанты сдались в плен, и эта операция прошла без участия пехоты, что дало возможность избежать потерь в живой силе.

"Ратель", "термит", "ардал", "рысь", "змей", "протектор", "воля" и другие наши НРК только за три месяца выполнили на фронте уже более 22 тысяч миссий. Другими словами, более 22 тысяч раз сохранена жизнь — в наиболее опасные зоны вместо воина шел робот. Это о высоких технологиях в защите высочайшей ценности — жизни человека", — заявил Зеленский.

Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Он также рассказал, что у Украины есть свое дальнобойное ракетное оружие.

"Не просто разработка, а реальная уже работающая сила. "Фламинго" и "Рута", "Пекло" и "Нептун", "Паляниця" и "Вільха". Мы уже можем всем этим гордиться, но останавливаться на этом точно не будем. Это только наши начальные шаги. Индустрия будет развиваться, и враг будет это чувствовать", — заверил политик.

По мнению командира корпуса, бригадного генерала Андрея Билецкого, Украина находится на "пороге очередной революции" наряду с текущей революцией в сфере воздушных беспилотников.

В корпусе наземные работы выполняют много задач, которые до недавнего времени приходилось выполнять пехоте: доставляют на позиции боеприпасы, еду, строительные материалы, эвакуируют раненых, проводят минирование и разминирование, прокладывают колючую проволоку, буксируют поврежденные и сгоревшие транспортные средства.

