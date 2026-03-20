Эвакуация под огнем: украинский НРК TerMIT получил новую функцию

Наземный роботизированный комплекс TerMIT, созданный украинской компанией Tencore, оснастили новым эвакуационным модулем для вывоза раненых с поля боя. Его ключевая особенность — бронированная капсула, которая обеспечивает защиту во время транспортировки, сообщила компания Tencore в Facebook 20 марта. Система предусматривает комплексную защиту и контроль состояния человека во время движения, в том числе благодаря бронированной конструкции и средствам связи.

"Модуль позволяет выполнить важнейшую задачу — сохранить жизнь раненого без дополнительного риска для личного состава. Его основная задача — не просто транспортировать, а уберечь человека во время выхода из "красной" зоны", — отметила Tencore.

Відео дня

Среди ключевых возможностей — баллистическая защита по стандарту STANAG 2920, которая реализована через бронированную капсулу и дополнительные элементы защиты. Также конструкция снижает тепловую заметность, что затрудняет обнаружение со стороны противника.

"Эвакуационные носилки, ремни безопасности, которые отстегиваются одной рукой, и поддержка головы обеспечивают стабильное положение во время движения. Внутренняя камера и двусторонняя аудио связь позволяют контролировать состояние раненого в реальном времени", — указала Tencore.

Кроме того, модуль имеет автономные возможности: предусмотрены места для медицинского снаряжения, воды и необходимых ресурсов. Все это позволяет использовать TerMIT в сложных условиях, где каждая секунда может быть критической для жизни.

