Будет отстреливать FPV-дроны и поднимать 700 кг: что известно о новом НРК Mamont (фото)

Украинская компания Armolab представила прототип наземного роботизированного комплекса (НРК) Mamont, разработанный для габаритных грузов.

НРК Mamont предназначен для логистики и эвакуации, однако в будущем он также может получить боевой модуль для уничтожения вражеских FPV-дронов. Об этом рассказал совладелец компании и один из разработчиков НРК TerMIT Дмитрий Мамонов в интервью "Оборонке".

Особенностью наземного дрона Mamont является способность транспортировали тяжелые грузы на большие расстояния. Решение о разработке такой платформы было принято на основе рекомендаций военных.

"Такие, как TerMIT, как Numo, они уже заняли свою нишу и там успешно работают. Но на самом деле в будущем будет потребность в больших НРК, которые будут перевозить много и далеко", — сказал Мамонов.

НРК "Мамонт

Новый НРК имеет функцию самосвала, что позволяет ему автоматически разгружаться в точке назначения. Для защиты от вражеских БПЛА платформу оснастили металлическим каркасом, который будет служить основой для антидроновой сетки.

Более того, НРК Mamont потенциально может автоматически отстреливать подлетные FPV-дроны. Для этого в НРК нужно интегрировать специальные турели.

Габариты НРК Mamont также дают ему преимущество в эвакуации, ведь раненые будут иметь больше пространства и лучшую защиту. Уже имеющийся каркас позволяет дополнительно закрывать платформу бронированными панелями, делая ее более безопасной.

Разработчики решили сделать НРК Mamont именно колесным из-за лучшей проходимости и ремонтопригодности. Прототип оснащен базовым радиоканалом для связи, но архитектура позволяет менять оборудование под конкретные задачи.

Характеристики НРК Мамонт:

вес — 1100 кг;

скорость — до 50 км/ч;

грузоподъемность — до 700 кг;

запас хода — до 100 км;

клиренс — 330 мм.

Сейчас НРК Mamont находится на этапе доработки. Его будут готовить к кодификации и дальнейшему масштабированию летом 2026 года.

