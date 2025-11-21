Украина развивает технологии НРК: когда появятся полностью автономные боевые роботы (видео)

Наземные роботизированные комплексы (НРК) продолжают занимать ключевое место на поле боя, и в 95% случаев их задачи остаются логистическими: доставка боеприпасов, подвоз припасов, эвакуация раненых. Однако, несмотря на доминирование логистических функций, развитие боевых и автономных платформ в Украине идет активно.

В аналитическом материале Defense Express говорится о важности роботизированных платформ в современных условиях войны. Как рассказал в интервью изданию руководитель подразделения роботизированных комплексов 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия", известный под позывным "Математик", первое критически важное направление развития — совершенствование системы управления НРК.

Связь должна быть цифровой, защищенной, резервированной и независимой от рельефа, что означает использование спутниковых систем или широких mesh-сетей. При этом постоянное применение оптоволоконных кабелей, распространенных в ранних НРК, офицер считает нецелесообразным: высокая стоимость и риск повреждения на маршруте делают этот вариант нежизнеспособным, хотя для отдельных специальных миссий он может быть и оправдан.

Відео дня

Демонстрация возможностей робота DEEPRobotics Lynx

Машинное зрение, 3D-навигация и цифровая логистика

Самая серьезная проблема управления — это задержка сигнала (пинг). При задержке в 150 мс оператор вынужден останавливать платформу, ожидая снижения до 60–80 мс. Вторая проблема заключается в ограниченном обзоре через камеры, особенно в условиях высокой растительности или отсутствия видимых ориентиров. Но решение существует — переход к системам машинного зрения, визуальной навигации и созданию 3D-модели местности.

"Мы пытаемся превратить управление НРК в нечто сродни компьютерной игре. Мы сможем взять 3D-модель, как самого НРК, так и местности вокруг него. И оператор будет свободен в том, чтобы выбрать ракурс, то есть видеть в режиме "вид от третьего лица", что значительно лучше дает понимание, где он находится", — пояснил "Математик".

Наземные дроны обеспечивают логистику украинским артеллеристам Фото: 44-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола

Такая система также позволит почти полностью обойтись без поддержки беспилотников, используемых для обзора сверху. А для создания такой модели НРК должен самостоятельно сканировать пространство при помощи лидаров, радаров, ультразвуковых датчиков и стереокамер. По словам офицера, главное в этом вопросе — дешевизна и ремонтопригодность, учитывая средний жизненный цикл платформы. Кроме того, расширенная автономность должна обеспечиваться даже при потере связи.

Еще один уровень развития — организация логистики, где решающими становятся вопросы: кто, что, куда и когда должен получить. Так "Математик" подчеркивает, что даже крупные логистические компании нередко сталкиваются с подобными трудностями, поэтому анализ запросов, маршрутов, загрузки и возможностей НРК мог бы значительно повысить эффективность снабжения подразделений.

Когда появятся боевые автономные платформы

По словам аналитиков, что пять лет назад технологии боевого ИИ и дуэли дронов казалось фантастикой, но сегодня это уже реальность. По оценке "Математика", до появления полностью автономных боевых наземных платформ остается около трех лет.

Важно

"Самый большой в мире": в Украине развернут парк наземных военных роботов GEREON (фото)

"Следует ожидать, что до появления таких средств осталось три года. Именно шасси, то есть будет ли оно гуманоидным, на колесах или промежуточным, включая "собак" или "буйволов" — не важно. Я делаю ставку на три года", — сказал офицер.

По его словам речь идет не только о конструкциях платформ, но и о зрелости сенсоров и систем машинного зрения, производственных мощностях, масштабируемости решений в области НРК, формировании системы управления, а также подготовке подразделений к эксплуатации таких машин.

"Эти инструменты могут появиться через полтора года на самом деле. А вот собрать их, упаковать их в нормальный вид для того, чтобы это можно было поставлять подразделениям, а затем, чтобы эти подразделения имели и понимали, как этим распоряжаться, и были системы управления — это еще на 1,5 года. А вот насыщение ими войск – это начало 2030-х годов", — подытожил "Математик".

Ранее сообщалось, что во Львовской области прошел публичный краш-тест ударных НРК. Главная цель мероприятия заключалась в проверке реальной боеспособности украинских роботов в условиях, максимально приближенных к фронтовым.