Украинские ударные НРК прошли краш-тест: на полосе препятствий "выжил" каждый пятый (фото)

Во Львовской области 23–24 октября прошел публичный краш-тест ударных наземных роботизированных комплексов (НРК), организованный Snake Island Institute совместно с подразделениями 3-й ОШБр и компанией Ab3Tech. Цель — проверить реальную боеспособность украинских роботов в условиях, максимально приближенных к фронтовым.

Издание "Оборонка" опубликовало репортаж о первых публичных испытаниях украинских НРК, в адрес которых часто звучит критика. И хотя рынок наземных беспилотников еще "сырой", у этих систем есть перспективы — об этом свидетельствует боевой эпизод, когда летом пехотный батальон сумел взять позицию противника исключительно с помощью НРК.

Подробности краш-теста

Организаторы намеренно запретили разработчикам осматривать полосу препятствий заранее и управляли машинами из блиндажа по видеопотоку с камер роботов и наблюдающих квадрокоптеров.

Трасса длиной около 5 км включала чередование типов грунтов (чернозем, песок, болото, щебень), рвы, поваленные стволы деревьев и участки с узкими проходами — все как в реальной "серой зоне", где действуют вражеские ловушки и FPV-дроны. По регламенту техника должна была доехать до огневого рубежа и открыть огонь по мишеням с дистанции 30–50 м.

В краш-тесте участвовали 13 НРК от отечественных разработчиков: DevDroid, FRDM, UGV Robotics, TEMERLAND, Rovertech, "Танкове бюро", Ark Robotics и др. Отмечены были и разные шасси (гусеничные, колесные), а также интеграции — например, система управления Droidbox (DevDroid), позволяющая сочетать радио-, цифровую, мобильную и спутниковую связь, и модуль Wolly с элементами ИИ для автономного захвата и сопровождения целей. В то же время некоторые лидеры рынка, например, "Терміт", "Рись", Ratel, на мероприятии отсутствовали.

В репортаже отмечается, что большинство участников столкнулись с проблемами, характерными для боевого использования: отрыв гусениц, отрыв турелей, потеря связи при поворотах/въезде в рвы, пробуксовка и т.д. Несколько машин застряли уже на первых участках, некоторые "разбулись" — гусеницы соскочили и машина потеряла подвижность. Один из аппаратов врезался в дерево и потерял ленту с боеприпасами, другой с оптоволоконным управлением застрял в ветках деревьев, третий наткнулся на "железных коллег" впереди и не смог ехать дальше.

В итоге по словам организаторов и военных, уровень прохождения трассы оценивался участниками как 10–20% реальных шансов на успешное прохождение без доработок. Отельно было уделено внимание на огневые задачи, когда НРК должны были вести стрельбу по целям. Здесь комплексы показали удовлетворительный результат — один из аппаратов попал в цель пять раз из шести.

В целом краш-тест показал, что украинские НРК нуждаются в серьезной доработке. Только 5 роботов из 13 прошли полосу препятствий и успешно отстрелялись. Еще один проехал путь, но почему-то не смог выстрелить. Двое участников проехали всего 5% пути, двое – 20%, еще несколько – остановились на половине дистанции.

"Некоторые из производителей не скрывают, что работают, чтобы заработать средства, а есть работающие исключительно на фронт. У половины из не прошедших незначительные проблемы, которые они могут исправить в течение месяца-двух", — подчеркнул командир роты ударных НРК с позывным "Макар".

Ранее сообщалось, в России переделывают коммерческие вездеходы в дистанционно управляемые машины, чтобы снизить уязвимость личного состава и сохранить логистику и связь на передовой. Речь идет о платформе на базе китайского Desertcross 1000-3, приспособленной для прокладки оптоволоконных кабелей.