Укладчик оптоволокна: в ВС РФ переделали вездеход Desertcross в наземного робота (видео)

Российские войска переделывают коммерческие вездеходы в дистанционно управляемые машины, чтобы снизить уязвимость личного состава и сохранить логистику и связь на передовой. В ряде подразделений группировки "Восток" теперь применяют модифицированные платформы на базе китайского Desertcross 1000-3, приспособленные для прокладки оптоволоконных кабелей и перевозки грузов в дистанционном режиме.

Адаптированная система укладки оптоволокна, смонтированная на Desertcross, способна прокладывать до 5 км кабеля по различному рельефу. Об этом сообщают российские военные СМИ.

Техника ВС РФ - вездеход Desertcross 1000-3 на оптоволокне

Идея проста и прагматична: выдвинуть технику к месту прокладки, запустить автоматическую размотку катушки с кабелем и отвести людей от опасных зон, где в обычных условиях связисты могли бы стать легкой мишенью для артиллерии, дронов или снайперов.

Решение на базе Desertcross 1000-3

Исходная платформа, Desertcross 1000-3, представляет собой полноприводный квадроцикл с бензиновым двигателем мощностью 72 л.с., емкостью топливного бака 50 л, полной массой 916 кг и грузоподъемностью до 300 кг. Первоначально этот агрегат позиционировался как туристическое/рекреационное транспортное средство, но российские военные закупили тысячи подобных машин и модифицируют их для самых разных задач — от логистики до непосредственной поддержки штурмовых операций.

Как отметили в Defence Blog, ключевая особенность модернизации — применение коммерчески доступных модулей дистанционного управления и компонентов, частично напечатанных на 3D-принтерах. Такие решения позволяют быстро и дешево переделать коммерческую технику в средства дистанционного ведения работ. Операторы управляют машиной на безопасной дистанции, или отправляют технику по заранее запрограммированным маршрутам, что делает процесс прокладки кабеля более безопасным и менее зависимым от наличия людей в опасных коридорах.

Однако у такого решения есть и свои недостатки. Desertcross — это легкая платформа с ограниченными грузоподъемностью и тягой, автономность по топливу невелика, а ходовая часть и уязвима к обстрелам и минам.

Тем не менее применения таких машин уже расширяется. Кроме укладки кабелей, Desertcross модифицируют под транспортировку боеприпасов и грузов на передний край, используют как носители для буксируемых минометов, вовлекая машины в штурмовые действия.

