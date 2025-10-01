Укладальник оптоволокна: у ЗС РФ переробили всюдихід Desertcross на наземного робота (відео)

Російські війська переробляють комерційні всюдиходи на дистанційно керовані машини, щоб знизити вразливість особового складу і зберегти логістику та зв'язок на передовій. У низці підрозділів угруповання "Восток" тепер застосовують модифіковані платформи на базі китайського Desertcross 1000-3, пристосовані для прокладання оптоволоконних кабелів і перевезення вантажів у дистанційному режимі.

Адаптована система укладання оптоволокна, змонтована на Desertcross, здатна прокладати до 5 км кабелю різним рельєфом. Про це повідомляють російські військові ЗМІ.

Техніка ЗС РФ — всюдихід Desertcross 1000-3 на оптоволокні

Ідея проста і прагматична: висунути техніку до місця прокладання, запустити автоматичне розмотування котушки з кабелем і відвести людей від небезпечних зон, де у звичайних умовах зв'язківці могли б стати легкою мішенню для артилерії, дронів або снайперів.

Рішення на базі Desertcross 1000-3

Початкова платформа, Desertcross 1000-3, являє собою повнопривідний квадроцикл з бензиновим двигуном потужністю 72 к.с., ємністю паливного бака 50 л, повною масою 916 кг і вантажопідйомністю до 300 кг. Спочатку цей агрегат позиціонувався як туристичний/рекреаційний транспортний засіб, але російські військові закупили тисячі подібних машин і модифікують їх для найрізноманітніших завдань — від логістики до безпосередньої підтримки штурмових операцій.

Як зазначили в Defence Blog, ключова особливість модернізації — застосування комерційно доступних модулів дистанційного керування та компонентів, частково надрукованих на 3D-принтерах. Такі рішення дають змогу швидко і дешево переробити комерційну техніку на засоби дистанційного ведення робіт. Оператори керують машиною на безпечній дистанції, або відправляють техніку за заздалегідь запрограмованими маршрутами, що робить процес прокладання кабелю безпечнішим і менш залежним від наявності людей у небезпечних коридорах.

Однак у такого рішення є і свої недоліки. Desertcross — це легка платформа з обмеженими вантажопідйомністю і тягою, автономність по паливу невелика, а ходова частина і вразлива до обстрілів і мін.

Проте застосування таких машин уже розширюється. Крім укладання кабелів, Desertcross модифікують під транспортування боєприпасів і вантажів на передній край, використовують як носії для буксированих мінометів, залучаючи машини до штурмових дій.

