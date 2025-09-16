Для уничтожения ВС РФ и логистики: в Украине создали боевого робота VATAG (фото)

В Украине представили многофункциональный наземный роботизированный комплекс (НРК) VATAG с боевым модулем.

Дрон VATAG предназначен для широкого спектра задач — от логистики до участия в боевых операциях. Об этом сообщает "Мілітарний".

По данным портала, НРК наземный робот может перевозить вооружение, выполнять инженерные работы и поддерживать боевые действия в сложной среде. Максимальный вес груза, который может перевозить наземный робот, составляет более 2 тонн.

Также сообщается, что VATAG способен работать автономно благодаря гибридной силовой установке с высоким КПД топлива. Среди других доступных возможностей платформы — режим тишины для скрытых действий, возможность работы в качестве мобильного павербанка для подразделений, интеграция вооружения, устойчивость к РЭБ и автономная навигация без GPS с режимом конвоя и обходом препятствий.

Для боевых миссий VATAG наземный робот получил модуль калибра 25 мм собственной разработки. Кроме того, архитектура НРК включает программно-аппаратные решения на основе искусственного интеллекта (ИИ) для дальнейшего развития автономности.

НРК VATAG Фото: Милитарный

Напомним, рота наземных роботизированных комплексов 93-й бригады Холодный Яр Alter Ego взорвала на Восточном направлении мост, используя НРК и FPV-дрон.

Фокус также писал о том, что в РФ заявили об успешных полевых испытаниях лазерной установки "Игнис" на базе наземного робототехнического комплекса "Курьер".