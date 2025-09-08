Можно управлять из тыловой кофейни: в ВСУ показали роботизированный ЗРК "Прометей" (видео)

Бойцы и инженеры 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода разработали уникальный наземный роботизированный комплекс (НРК) "Прометей" для защиты от дронов.

"Прометей" стал первым в мире комплексом противовоздушной обороны (ПВО) на базе НРК, сообщается в официальном Telegram-канале 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

НРК "Прометей"

В публикации сказано, что работа операторов зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона сегодня значительно усложнилась из-за засилья российских БПЛА в небе и работу вражеской авиации в нескольких километрах от фронта. В свою очередь новый НРК позволит эффективно уничтожать воздушные цели без риска для людей.

"Это разработка полностью новая. То есть разработана полностью нашими инженерами. Нигде больше в мире, кроме как здесь, ее не увидишь", — подчеркнул один из военнослужащих.

По его словам, "Прометей" включает переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК), вооруженный советскими ракетами "Игла". Оператор может управлять системой далеко в тылу, не выходя на передовую или в "серую зону" фронта.

"Прометей" дешевле, проще и незаметнее огромных ракетных установок. В то же время ее оператор может работать хоть сидя в тыловой кофейне. Это — настоящий прорыв в защите неба и большой шаг в будущее", — отметили в подразделении.

Напомним, украинская компания Piranha Tech представила на форуме Технологических сил Украины дистанционно управляемую систему РЭБ DF-3, предназначенную для борьбы с беспилотниками.

Фокус также сообщал, что Силы обороны Украины уже применяют на фронте систему противодействия дронам VARTA DroneHunter, представленную на Drone Summit Riga 2025.