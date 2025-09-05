БПЛА будут искать конкретных людей и машины: представлена система BOLO Drone AI (видео)

Американская компания Centinus, которая разрабатывает программное обеспечение для дронов на базе искусственного интеллекта (ИИ), анонсировала новую функцию BOLO AI на выставке Commercial UAV Expo.

Технология BOLO AI позволяет пилотам БПЛА просто описать то, что они ищут, например: "белый внедорожник" или "мужчина в красной шляпе". Об этом пишет DroneLife.

Во время полета ИИ сканирует видео в режиме реального времени и оповещает оператора об обнаружении нужного объекта, сочетая передовое компьютерное зрение и обширную речевую модель (LLM). Система отслеживает точное местонахождение как дрона, так и объекта.

После идентификации оператор может провести дальнейшее исследование с помощью новой функции "Увеличить для идентификации". Система выделяет объект, увеличивает масштаб и делает фотографии высокого разрешения, которыми можно мгновенно поделиться.

В случае с автомобилями есть возможность автоматической фокусировки на номерном знаке, записи четкого изображения и его поиска с помощью оптического распознавания символов (OCR) для быстрой идентификации.

Также сообщается, что функции Centinus на базе ИИ дополняются технологией Single Pane of Glass — единой операционной средой, где видеопотоки с нескольких дронов можно просматривать и анализировать на одном экране. Это позволяет закреплять и отслеживать одновременные трансляции и углубляться в них для более детального анализа. ИИ можно применять к трансляциям из нескольких источников в режиме реального времени.

"BOLO — это больше, чем просто обновление системы наблюдения с помощью дронов. Это изменение в том, как ведомства воспринимают дроны как инструмент поддержки операций. Сочетая искусственный интеллект и воздушную разведку в режиме реального времени, мы переходим от наблюдения за средой к проактивному выявлению и реагированию на угрозы", — сказал Джонатан Дафф, генеральный директор Centinus.

Напомним, британско-украинский оборонный стартап Trypillian создает автономный ударный беспилотник дальнего действия под названием Trypillian SSG.

Фокус также сообщал, что ученые в Великобритании разработали систему T-STAR, которая позволяет роям дронов летать быстрее, безопаснее и с беспрецедентной координацией.