Угроза для ПВО РФ: украинские военные получат новейший дрон Trypillian SSG

Британско-украинский оборонный стартап Trypillian привлек $5 млн инвестиций и создает автономный ударный беспилотный летательный аппарат дальнего действия под названием Trypillian SSG.

Дрон Trypillian SSG будет истощать противовоздушную оборону (ПВО) врага, работая даже в условиях отсутствия спутниковой навигации, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Компания Trypillian специализируется на создании БПЛА и софта для военных с учетом реального боевого опыта. Она была основана в прошлом году командой ветеранов, военных экспертов и общественных деятелей. Сейчас стартап стал резидентом Дія.City.

"Приветствуем Trypillian в Дія.City и продолжаем развивать пространство, чтобы оборонные технологии имели лучшие условия для развития", — написал Федоров.

Что такое "Дія.Сіту"

Министерство цифровой трансформации Украины запустило проект "Дія.Сіту" в 2022 году. Его целью является введение налоговых и правовых режимов, которые позволяют стартапам и технологическим компаниям стремительно развиваться. К "Дія.Сіту" могут присоединиться как украинские, так и зарубежные стартапы.

"Талантливые украинские разработчики смогут успешно реализовать свои идеи здесь, дома. В Украину будут заходить мировые техногиганты, в стране будут создаваться новые рабочие места, развиваться технологии. Одним из первых резидентов "Дія.City" станет международная финансовая технологическая компания Revolut", — заявил Федоров

Напомним, американская компания Ascent AeroSystems представила на выставке Commercial UAV Expo 2025 тяжелый дрон SPARTAN, который отличатся прочной конструкцией и длительным временем полета.

Фокус также сообщал, что польская компания представила на международной оборонной выставке MSPO беспилотный летательный аппарат PLargonia, похожий на российский "Шахед".