Загроза для ППО РФ: українські військові отримають новітній дрон Trypillian SSG

Британсько-український оборонний стартап Trypillian залучив $5 млн інвестицій і створює автономний ударний безпілотний літальний апарат дальньої дії під назвою Trypillian SSG.

Дрон Trypillian SSG буде виснажувати протиповітряну оборону (ППО) ворога, працюючи навіть в умовах відсутності супутникової навігації, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Компанія Trypillian спеціалізується на створенні БПЛА та софту для військових з урахуванням реального бойового досвіду. Вона була заснована минулого року командою ветеранів, військових експертів та громадських діячів. Наразі стартап став резидентом Дія.City.

"Вітаємо Trypillian у Дія.City та продовжуємо розвивати простір, щоб оборонні технології мали найкращі умови для розвитку", — написав Федоров.

Що таке "Дія.Сity"

Міністерство цифрової трансформації України запустило проєкт "Дія.Сity" у 2022 році. Його метою є запровадження податкових і правових режимів, які дозволяють стартапам і технологічним компаніям стрімко розвиватися. До "Дія.Сity" можуть приєднатися як українські, так і закордонні стартапи.

"Таланливі українські розробники зможуть успішно реалізувати свої ідеї тут, удома. В Україну заходитимуть світові техногіганти, у країні створюватимуться нові робочі місця, розвиватимуться технології. Одним із перших резидентів "Дія.City" стане міжнародна фінансова технологічна компанія Revolut", — заявив Федоров

