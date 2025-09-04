Жоден БПЛА не зрівняється: на що здатен новий дрон SPARTAN з незвичним корпусом (фото)

Американська компанія Ascent AeroSystems представила на виставці Commercial UAV Expo 2025 тяжкий дрон SPARTAN, який вирізняться міцною конструкцією та тривалим часом польоту.

Related video

Дрон SPARTAN створено на базі перевіреного БПЛА NX30. Новий апарат отримав низку удосконалень, таких як довший та швидший політ, більша дальність польоту, а також більша вантажопідйомність, повідомляє Ascent AeroSystems.

За даними виробника, SPARTAN здатен перебувати в повітрі понад 70 хвилин, виконуючи місії на відстані до 38 км. Вантажопідйомність дрона становить близько 7 кг. При потребі корисне навантаження можна легко та швидко змінити.

Дрон SPARTAN

БПЛА призначений для оборонних, громадських, промислових та сільськогосподарських цілей. Серед можливих військових застосувань:

спостереження за кордоном;

підтримка місій постачання;

розвідка та захоплення цілей;

ретрансляція зв'язку;

тактичне картографування поля бою.

Однією із заявлених переваг дрона SPARTAN є стійкість до складних погодних умов. Корпус акумулятора зі стандартом захисту IP54 витримує дощ, мокрий сніг, сніг, пісок та вітер швидкістю понад 64 км/год.

Важливо

Польський "Шахед": в мережі показали новітній ударний БПЛА PLargonia (фото)

SPARTAN стандартно постачається з дводіапазонним радіоприймачем Doodle Labs Mesh Rider 2,4 ГГц і доступний у двох базових конфігураціях. Базовий комплект SPARTAN (включаючи корпус планера та радіомодуль, 2 акумулятори, лопаті ротора, зарядний пристрій для акумуляторів, кейс Pelican та систему контролю руху Herelink) має рекомендовану роздрібну ціну 24 999 доларів.

"Від керування на базі LTE для операцій BVLOS до потужного вбудованого штучного інтелекту, що забезпечує навігацію без GPS, Ascent активно розробляє функції наступного покоління, які відкриють нові рівні автономності та успіху місій. Жодна інша система, сумісна з NDAA, не зрівняється з поєднанням ціни та можливостей SPARTAN. Це, безсумнівно, найвигідніша важка модульна платформа на ринку США", — наголосив співзасновник і генеральний директор Ascent AeroSystems Пітер Фукс.

Нагадаємо, модульний дрон Spirit від компанії Ascent AeroSystem вже отримав схвалення Підрозділу оборонних інновацій (DIU) Міністерства оборони США. Цей безпілотник можна адаптувати практично до будь-якої місії, змінюючи корисні навантаження.

Фокус також повідомляв, що ізраїльська компанія Robotican випустила бойову версію свого гібридного дрона Rooster, оснастивши його високоточною бойовою частиною, призначеною для бойових дій у замкнутих міських та підземних просторах.