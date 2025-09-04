Польський "Шахед": в мережі показали новітній ударний БПЛА PLargonia (фото)

Польська компанія представила на міжнародній оборонній виставці MSPO модель безпілотного літального апарата під назвою PLargonia.

Подібно до російського "Шахеда", новий польськи БПЛА має дельтоподібну конструкцію та призначений для виконання навчально-імітаційних та бойових завдань, повідомляє портал "Мілітарний".

Як пояснюють у виданні, дрон PLargonia здатен імітувати повітряні цілі під час тренування операторів ППО та моделювання бойових сценаріїв. В ударному варіанті БПЛА оснащений бойовою частиною. Дельтоподібний планер та компактний розмір дозволяють йому діяти як баражуючий боєприпас.

Безпілотник отримав поршневий двигун 342i B4 TS потужністю 32 кінські сили. Пропелер можна помітити у задній частині корпусу апарата. Запускається БПЛА із наземних платформ, не потребуючи аеродромної інфраструктури.

Технічні характеристики дрона PLargonia:

розмах крил — 2,2 м;

довжина — 2,6 м;

максимальна злітна маса — 85 кг;

максимальне бойове навантаження – до 20 кг;

крейсерська швидкість — 185 км/год;

максимальна дальність польоту — до 900 км.

Нагадаємо, американська компанія Griffon Aerospace випустила новий безпілотник MQM-172 Arrowhead, який візуально нагадує "Шахед".

Фокус також повідомляв, що США представили недорогий бойовий дрон LUCAS від компанії SpektreWorks, розроблений для конкуренції з "Шахедами".