Польский "Шахед": в сети показали новейший ударный БПЛА PLargonia (фото)

Польская компания представила на международной оборонной выставке MSPO модель беспилотного летательного аппарата под названием PLargonia.

Подобно российскому "Шахеду", новый польский БПЛА имеет дельтовидную конструкцию и предназначен для выполнения учебно-имитационных и боевых задач, сообщает портал "Милитарный".

Как объясняют в издании, дрон PLargonia способен имитировать воздушные цели во время тренировки операторов ПВО и моделирования боевых сценариев. В ударном варианте БПЛА оснащен боевой частью. Дельтовидный планер и компактный размер позволяют ему действовать как барражирующий боеприпас.

Беспилотник получил поршневой двигатель 342i B4 TS мощностью 32 лошадиные силы. Пропеллер можно заметить в задней части корпуса аппарата. Запускается БПЛА с наземных платформ, не требуя аэродромной инфраструктуры.

Технические характеристики дрона PLargonia:

размах крыльев — 2,2 м;

длина — 2,6 м;

максимальная взлетная масса — 85 кг;

максимальная боевая нагрузка — до 20 кг;

крейсерская скорость — 185 км/ч;

максимальная дальность полета — до 900 км.

