"Шахеды" теперь управляются онлайн из РФ: как выглядит улучшенный беспилотник (фото)

Украину начали атаковать российские ударные беспилотники "Шахед" серии "Ъ", оснащенные камерами и функцией радиоуправления.

Теперь "Шахеды" способны вести разведку и наносить удары по движущимся объектам. Фото улучшенного БПЛА опубликовал украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"Шахед" серии "Ъ" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Как отмечает эксперт, недавно сбитый "Шахед" имеет антенны на краях крыльев. При этом модемы и камеры обнаружить не удалось, поскольку они, вероятно, разбиваются и горят при перехвате беспилотника.

Сбитый "Шахед" с антенной Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Кто не в курсе, это новая версия "Шахеда", который может управляться онлайн из России, может вести разведку и атаковать даже цели в движении", — отметил "Флеш".

Ранее автор Telegram-канала "Поглковник ГШ" рассказал, что "Шахеды" серии "Ъ" по сути представляют собой те же "Герани-2", но с камерой и модемом для образования канала передачи видео данных.

Сообщается, что аналогичную технологию россияне используют в дронах "Гербера". Единственное отличие в том, что камера не интегрирована в носовой обтекатель, а размещена спереди снизу на гиростабилизированном подвесе.

Напомним, ранее Сергей "Флеш" предупреждал, что ВС РФ начали применять реактивные "Шахеды" в ответ на успех украинских зенитных дронов-перехватчиков.

Фокус также писал о том, что "Шахматы" сегодня обходятся россиянам гораздо дешевле, чем в 2022 году, в частности, благодаря наращиванию темпов производства.