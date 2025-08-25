Российские "Шахеды" стали дешевле: насколько РФ удалось удешевить производство

Российская Федерация масштабирует производство ударных беспилотников "Шахед". Благодаря наращиванию темпов изготовления и ряду других факторов сегодня эти дроны обходятся врагу значительно дешевле, чем в 2022 году.

Стартовая стоимость иранского "Шахеда" составляла более 370 тысяч долларов. При условии заказа на 2000 единиц она уменьшалась до 290 тысяч долларов, а на 6000 единиц — до 193 тысячи долларов, что, вероятно, и является ценой, по которой некий РФ ранее покупала "Шахеды", пишет Defence Express.

В свою очередь издание CNN со ссылкой на военную разведку Украины сообщает, что в этом году стоимость одного "Шахеда" снизилась до 70 тысяч долларов. Это стало возможным, в частности, из-за производства БПЛА на "Алабуге".

Эксперты также вспомнили данные от авторитетного аналитического центра CSIS, согласно которым стоимость одного дрона "Шахед" в феврале этого года составляла около 35 тысяч долларов тысячи долларов. Позже в мае уже речь шла о 20-50 тысячах долларов.

В Defence Express предполагают, что цена в 20 тысяч долларов для "Шахедов" может быть слишком низкой. Цифры в 50-70 тысяч долларов эксперты считают более реалистичными. По их данным, для максимального удешевления враг в частности использует двигатель без стартера и маховика.

"Если брать показатель в 70 тысяч долларов, то речь идет об уменьшении почти в три раза по сравнению с ценой на конец 2022 — начало 2023 года", — отметили в издании.

Напомним, модифицированные "Шахеды" летают координированными стаями и корректируют маршруты, реагируя на работу подразделений противовоздушной обороны в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта.

Фокус также сообщал, что беспилотники "Шахед" теперь могут нести противотанковые мины для сброса. Враг утверждает, что разработка предназначена для подрыва военной логистики Сил обороны Украины.