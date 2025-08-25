Російські "Шахеди" стали дешевшими: наскільки РФ вдалося здешевити виробництво

Російська Федерація масштабує виробництво ударних безпілотників «Шахед». Завдяки нарощуванню темпів виготовлення та низці інших факторів сьогодні ці дрони обходяться ворогу значно дешевше, ніж у 2022 році.

Стартова вартість іранського "Шахеда" становила понад 370 тисяч доларів. За умови замовлення на 2000 одиниць вона зменшувалася до 290 тисяч доларів, а на 6000 одиниць – до 193 тисячі доларів, що, ймовірно, і є ціною, за яку якийсь РФ раніше купувала "Шахеди", пише Defence Express.

Своєю чергою видання CNN з посиланням на військову розвідку України повідомляє, що у цьому році вартість одного "Шахеда" знизилася до 70 тисяч доларів. Це стало можливим, зокрема, через виробництво БПЛА на "Алабузі".

Експерти також згадали дані від авторитетного аналітичного центру CSIS, згідно з якими вартість одного дрона "Шахед" у лютому цього року становила близько 35 тисячі доларів тисячі доларів. Пізніше у травні вже йшлося про 20-50 тисяч доларів.

У Defence Express припускають, що ціна у 20 тисяч доларів для "Шахедів" може бути занизькою. Цифри у 50-70 тисяч доларів експерти вважають більш реалістичними. За їхніми даними, для максимального здешевлення ворог зокрема використовує двигун без стартера та маховика.

"Якщо брати показник у 70 тисяч доларів, то йдеться про зменшення у майже три рази у порівнянні з ціною на кінець 2022 — початок 2023 року", — наголосили у виданні.

Нагадаємо, модифіковані "Шахеди" літають координованими зграями та коригують маршрути, реагуючи на роботу підрозділів протиповітряної оборони у режимі реального часу за допомогою штучного інтелекту.

Фокус також повідомляв, що безпілотники "Шахед" тепер можуть нести протитанкові міни для скидання. Ворог стверджує, що розробка призначена для підриву військової логістики Сил оборони України.