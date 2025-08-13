Реагують на постріли: військові розповіли, як зграї "Шахедів" з ШІ обходять ППО України

Модифіковані російські дрони Shahed MS 001 літають координованими зграями та коригують маршрути, реагуючи на роботу підрозділів протиповітряної оборони у режимі реального часу за допомогою штучного інтелекту.

Related video

Це вже помітили бійці, які довгий час збивають "Шахеди" неподалік від лінії фронту. Їх розповідями поділився у Facebook військовий Володимир Зінченко, який є інструктором в одному з навчальних центрів ЗСУ.

За словами бійців, останнім часом, рухаючись над районом їх роботи, "Шахеди" шикуються один за одним, щоб радіолокаційні засоби вирізняли їх як один об'єкт. Коли ж по дронах починаються стріляти, то вони розосереджуються, рухаючись у різних напрямках. Так само вони можуть реагувати і на світло прожекторів.

Був також випадок, коли після пострілів звук "Шахед" вимикав мотор. Екіпаж думав, що безпілотник збили, але насправді ж він пролетів близько 500 метрів, плануюючи у потоках повітря, а потім знову увімкнув двигун, набрав висоту і вилетів із зони ураження.

Вони також можуть шукати і атакувати групи ППО. Якщо один із "Шахедів" зі зграї збивають, то інші корегують свій курс, що помітно за звуком двигунів, а потім точно влітають у зону, де підстрелили втрачений борт.

"Ця поведінка Shahed(ів) наштовхує на дуже невеселі висновки. Це інфа тим, хто ставить під сумнів, що ворог розвиває застосування ШІ та систем рою у нових видах Shahed(ів). А ми і надалі збиваємо їх системами 22 року і розмножуємо методички боротьби з Shahed(ами), які вже технічно застарілі", — прокоментував Володимир Зінченко.

У червні стало відомо про перший знайдений зразок "Шахеда" cерії MS зі штучним інтелектом. Модель оснащена камерою, системою прямого радіоуправління з РФ і модулем машинного зору.

Пізніше фахівці ГУР дослідили "Шахед" cерії MS, збитий на Сумському напрямку. Вони помітили ознаки того, що безпілотник зробили в Ірані, але за участі російських фахівців. Він містить мінікомп'ютер Nvidia Jetson Orin, призначений для запуску систем штучного інтелекту та обробки відео, а також аналогову інфрачервону камеру для візуального пошуку цілей.