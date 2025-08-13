Реагируют на выстрелы: военные рассказали, как стаи "Шахедов" с ИИ обходят ПВО Украины

Модифицированные российские дроны Shahed MS 001 летают координированными стаями и корректируют маршруты, реагируя на работу подразделений противовоздушной обороны в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта.

Это уже заметили бойцы, которые долгое время сбивают "Шахеды" неподалеку от линии фронта. Их рассказами поделился в Facebook военный Владимир Зинченко, который является инструктором в одном из учебных центров ВСУ.

По словам бойцов, в последнее время, двигаясь над районом их работы, "Шахеды" выстраиваются друг за другом, чтобы радиолокационные средства выделяли их как один объект. Когда же по дронам начинают стрелять, то они рассредотачиваются, двигаясь в разных направлениях. Так же они могут реагировать и на свет прожекторов.

Был также случай, когда после выстрелов звук "Шахед" выключал мотор. Экипаж думал, что беспилотник сбили, но на самом деле он пролетел около 500 метров, планируя в потоках воздуха, а затем снова включил двигатель, набрал высоту и вылетел из зоны поражения.

Они также могут искать и атаковать группы ПВО. Если один из "Шахедов" из стаи сбивают, то остальные корректируют свой курс, что заметно по звуку двигателей, а затем точно влетают в зону, где подстрелили потерянный борт.

"Это поведение Shahed(ов) наталкивает на очень невеселые выводы. Это инфа тем, кто ставит под сомнение, что враг развивает применение ИИ и систем роя в новых видах Shahed(ов). А мы и дальше сбиваем их системами 22 года и размножаем методички борьбы с Shahed(ами), которые уже технически устарели", — прокомментировал Владимир Зинченко.

В июне стало известно о первом найденном образце "Шахеда" серии MS с искусственным интеллектом. Модель оснащена камерой, системой прямого радиоуправления из РФ и модулем машинного зрения.

Позже специалисты ГУР исследовали "Шахед" серии MS, сбитый на Сумском направлении. Они заметили признаки того, что беспилотник сделали в Иране, но при участии российских специалистов. Он содержит мини-компьютер Nvidia Jetson Orin, предназначенный для запуска систем искусственного интеллекта и обработки видео, а также аналоговую инфракрасную камеру для визуального поиска целей.