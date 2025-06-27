Украину атакуют новые "Шахеды" с ИИ и камерами: в ГУР раскрыли, из чего они сделаны

Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины исследовали модернизированный ударный дрон "Шахед" новой серии MS с искусственным интеллектом, который Силы обороны сбили в июне 2025 года на Сумском направлении.

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Структура материала фюзеляжа, исполнение и структура электронных блоков указывают на то, что беспилотник изготовили в Иране, но определенные изменения и усовершенствования могут указывать на совместную работу россиян и иранцев. Информацию о составляющих и 3D-модель опубликовали на портале War&Sanctions.

Сбитый Shahed-136 ("Герань-2") содержит высокоскоростной мини-компьютер Nvidia Jetson Orin, предназначенный для запуска систем искусственного интеллекта и обработки видео, а также аналоговую инфракрасную камеру, подобную той, которую россияне показывали ранее. Вероятно, с их помощью "Шахеды" могут автономно атаковать цели в поле "зрения".

Модуль Nvidia Jetson Orin россияне также используют в ударном БпЛА V2U. Ранее писали, что эти дроны имеют автономную систему наведения и используют украинские мобильные сети. Jetson должен получать информацию с камеры и сравнивать с загруженными моделями для автоматического определения и захвата цели. Кроме того, помогает проводить разведку с воздуха.

Модуль Nvidia Jetson Orin нашли в дроне "Шахед" Фото: War&Sanctions

Захваченный "Шахед" показывает, что инженеры модернизировали иранскую спутниковую навигационную систему Nasir с защитой от РЭБ, которая стала восьмиканальной. Это означает, что для подавления связи на такой БПЛА нужно иметь 7-8 источников радиоэлектронных помех.

На исследованном образце к Nasir была подключена антенна из четырех элементов, которая способна принимать сигналы GPS в диапазонах L1 и L5. Известно об использовании антенны с круговым расположением восьми элементов, наподобие китайских, которые были ранее найдены в "Шахедах" российской сборки.

Кроме этого, улучшенный "Шахед" имеет радиомодем и подсистему для передачи видео, телеметрии и группового управления. Специалисты продолжают исследовать БПЛА и обещают добавить новую информацию на портал, как только получат больше информации.

В ГУР отмечают, что изменения в конструкции "Шахеда" свидетельствуют о двустороннем обмене технологиями между Ираном и Россией. По мнению разведчиков, их совместные достижения могут повлиять не только на ход войны в Украине, но и за ее пределами. Например, Иран способен использовать наработки в боевых действиях на Ближнем Востоке.

Ранее писали, чем опасны новые "Шахеды" с тепловизионными камерами. Они позволяют находить цели в темноте и точнее их атаковать.