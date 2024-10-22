Новые глаза "Шахедов": как россияне совершенствуют ударные дроны и стоит ли их бояться (видео)

Сама по себе камера на "Шахеде" не представляет большой угрозы для украинцев, но многое зависит от систем связи, управления и наведения.

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Воздушные силы Украины сбивают десятки ударных дронов "Шахед", отражая атаки, поэтому россияне экспериментируют с этими летательными аппаратами. Недавно появилась информация, что они получили головки самонаведения и камеры для лучшего прицеливания. Фокус рассмотрел, что такие усовершенствования дадут оккупантам и насколько повысят стоимость производства.

"Шахеды" с камерами: что известно

Тактическая группа ВС РФ "Сталинские соколы" опубликовали в Telegram видео, якобы снятое беспилотником "Герань" ("Шахед") с помощью встроенной камеры. Российский канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" предположил, что теперь частью таких БпЛА будут управлять люди-операторы, чтобы обходить системы ПВО в Украине. В первую очередь оккупанты угрожают атаковать мобильные огневые группы ВСУ, которые сбивают "Шахеды" пулеметами.

Россияне хвастаются видео с камеры якобы "Шахеда"

В конце сентября президенту России Владимиру Путину во время визита в "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге показали ряд беспилотных систем местного производства. Во время этого события камеры операторов также зафиксировали черный беспилотник, который внешне напоминает Shahed-136, но с измененной носовой частью. Такую же конструкцию имеет ударный беспилотник Shahed-236 иранского производства, которому приписывают наличие электронно-оптической системы для автономного поиска целей или ручного наведения оператором.

В начале 2024 года "Милитарный" проанализировал документы, похищенные хакерами Prana Network с серверов иранской компании IRGC Sahara Thunder, они посвящены передаче беспилотных технологий из Ирана в Россию. Судя по файлам, россияне собирались наладить у себя производство "Шахедов" с системой захвата целей, которые проходили под шифром "МС-236".

"Шахеда" в "Специальном технологическом центре"

В одной из российских презентаций авторы предусмотрели применение такого БпЛА вместе с дроном-ретранслятором такой же конструкции и станции управления. Дальность действия комплекса оценили в 220 километров.

В записях также упоминалась ориентировочная стоимость беспилотника (вероятно, для продажи в РФ), которая составляла около 900 тысяч долларов. Такая цена, очевидно, завышена в несколько раз, учитывая, что в 2022 году Shahed-136 Иран продавал России по 193 тысячи долларов. Вероятно, в цену заложена как стоимость новой "начинки", так и лицензия и расходы на локализацию производства. Это немало, в 4,6 раза больше оригинального Shahed-136, поэтому вряд ли ВС РФ смогут получить новые средства в таком же количестве.

Характеристики беспилотника МС-236 с системой наведения Фото: Милитарный

Игорь Криничко, председатель наблюдательного совета компании SkyAssist, которая производит в Украине разведывательные беспилотные комплексы "Сирко", говорит, что установка курсовой камеры существенно не повышает стоимость производства. Если судить по видеозаписи, она довольно низкого качества и стоит всего 50-100 долларов. Другой вопрос — это система связи для ручного управления.

Оригинальные иранские Shahed-136 летают в автономном режиме, наводясь на цели благодаря спутниковой системе GPS. Там, где сигналы от спутников не проходят, дроны управляются инерционной системой навигации — набором датчиков и гироскопов, позволяющих примерно придерживаться запрограммированной миссии. Инерционная система довольно неточная, поэтому чем дальше, тем сильнее "Шахед" отклоняется, но БпЛА сразу же корректирует маршрут, когда восстанавливается работа GPS.

Сегодня значительное количество "Шахедов" Украина сбивает благодаря системе РЭБ, известной как "Покрова". Она способна блокировать сигналы спутниковой навигации или подменять их, чтобы дрон летел совсем не туда, куда его отправили оккупанты.

Секрет в связи

В связи с этим россияне экспериментируют со связью, чтобы беспилотники можно было отслеживать в воздухе и управлять ими при необходимости. Так украинские военные находили среди обломков "Шахедов" и модемы LTE с SIM-картами для сотовой связи, а недавно — терминал Starlink для спутниковой. Вполне вероятно, что это позволит российским операторам вручную управлять беспилотниками на значительном расстоянии, возможно, сотни километров, ориентируясь по камерам.

Модем LTE с SIM-картой на борту "Шахеда"

Впрочем, пока неизвестно, каких успехов РФ достигла в этой сфере. Видео якобы с "Шахеда" пока опубликовано только одно, да и то сомнительного качества. Российские пропагандисты пишут, что оно было снято в Сумской области, но официального подтверждения нет ни с одной стороны, поэтому невозможно даже приблизительно оценить дальность работы такой системы.

По словам украинского военного эксперта Сергея Бескрестнова, в 2023 году студенты из российской экономической зоны Алабуга, где собирают "Шахеды", прикрепляли к дронам камеру, которая передавала изображение через LTE-роутер в Россию. Беспокоиться из-за этого пока не стоит, специалисты уже ищут средства противодействия.

"Это примитивно. Камера плохая и канал передачи тоже, поэтому ничего важного разглядеть на земле не получится", — заверил он.

Основатель волонтерской инициативы по производству средств радиоэлектронной борьбы "Антидрон Украина" Сергей Герасимюк еще в прошлом году рассказывал Фокусу, что вполне возможно управлять "Шахедами" с помощью мобильной связи. Оператору нужно отправить на номер абонента сообщение с командой изменить маршрут, используя определенные параметры.

Ужасающая перспектива самонаведения

Любую связь с оператором можно подавить, поэтому со временем наверняка появятся средства радиоэлектронной борьбы и против таких "Шахедов". Будет куда хуже, если россияне смогут использовать дальнобойные дроны с головками самонаведения.

В 2023 году Иран представил реактивные дроны-камикадзе Shahed-238 с тремя различными системами наведения: по инерционной и спутниковой навигации, с инфра-красной системой, а также радиолокационной. Судя по презентации, они смогут атаковать цели автономно.

Беспилотники модели Shahed-238 в Иране Фото: Скриншот

Для этого, по словам Игоря Криничко, "Шахедам" понадобится качественная система распознавания объектов, своего рода "искусственный интеллект", который сможет нацеливаться по изображению камеры без участия оператора. Создать и натренировать такой алгоритм — достаточно дорого. В Германии работа обойдется примерно в 1,5 млн долларов, в Украине — около 600 000.

Россия вполне может создать такую систему, далее уже ее можно будет устанавливать на бортовые компьютеры "Шахедов", которые при этом должны быть достаточно мощными для обработки данных (это тоже увеличивает себестоимость). Выгода здесь будет зависеть от количества дронов. Изображения целей, которые надо поразить, например, электростанции, российским войскам могут предоставлять коллаборационисты или шпионы, фотографируя критически-важную инфраструктуру.

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