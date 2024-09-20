В РФ впервые показали новый иранский дрон Shahed-236: в чем его особенность (видео)

Иранский ударный БПЛА Shahed-236 способен работать в паре с ретранслятором, автономно искать цели, а также вручную наводиться оператором.

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В Российской Федерации впервые продемонстрировали новый иранский ударный беспилотник Shahed-236 с оптической системой наведения. На это обратили внимание эксперты портала "Милитарный".

Издание пишет со ссылкой на российские СМИ, что президент РФ Владимир Путин посетил "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге, где ему показали новые разработки и действующие дроны российского производства. При этом в кадр попал БПЛА черного цвета, напоминающий Shahed-136, но с видоизмененной носовой частью. Эксперты полагают, что там установлена ​​оптическая система.

Shahed-236 в Санкт-Петербурге

Как отмечают авторы материала, аналогичную конструкцию имеет новый иранский ударный дрон Shahed-236. Благодаря оптической станции этот БПЛА может автономно искать цели и вручную наводиться оператором.

Ранее издание также публиковало анализ слитых файлов, касающихся передачи технологий и торговли беспилотниками между Москвой и Тегераном, в котором говорилось о намерениях локализовать производство нового изделия в РФ. Согласно документам, дрон "с системой захвата целей и двигателем внутреннего сгорания" успешно взлетел в темное время суток, преодолел расстояние до цели по полетному заданию и поразил цель.

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Судя по одной из слитых презентаций, в состав беспилотного комплекса, кроме самого Shahed-236, также входит аналогичный дрон-ретранслятор и станция управления. Заявленная дальность действия такого комплекса — 220 км. При этом основные технические характеристики нового БПЛА такие же, как и у Shahed-136. Дрон может пролететь без связи около 2000 км и нести боевую часть весом до 50 кг. Аппарат также оснащен двигателем внутреннего сгорания, приводящим в действие двигатель в виде пропеллера.

Характеристики Shahed-236 Фото: Милитарный

В издании подчеркнули, что в документах была указана стоимость около 900 тысяч долларов. Эксперты не исключают, что эта цена завышена в несколько раз из-за сопутствующих расходов на локализацию или лицензионное производство.

Напомним, на выставке World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии россияне представили беспилотник типа Shahed-236 как свою разработку, указав цену в почти полтора миллиона долларов за единицу.

Также сообщалось, что россияне производят в особой экономической зоне "Алабуга" дроны Shahed и "Альбатрос", используя компоненты из Китая, рабочую силу из Африки и логистические сети, которые Иран отточил за годы противостояния с Западом.