У РФ уперше показали новий іранський дрон Shahed-236: у чому його особливість (відео)

Іранський ударний БпЛА Shahed-236 здатний працювати в парі з ретранслятором, автономно шукати цілі, а також вручну наводитися оператором.

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У Російській Федерації вперше продемонстрували новий іранський ударний безпілотник Shahed-236 з оптичною системою наведення. На це звернули увагу експерти порталу "Мілітарний".

Видання пише з посиланням на російські ЗМІ, що президент РФ Володимир Путін відвідав "Спеціальний технологічний центр" у Санкт-Петербурзі, де йому показали нові розробки та наявні дрони російського виробництва. Водночас в кадр потрапив БпЛА чорного кольору, що нагадує Shahed-136, але з видозміненою носовою частиною. Експерти вважають, що там встановлено оптичну систему.

Shahed-236 у Санкт-Петербурзі

Як зазначають автори матеріалу, аналогічну конструкцію має новий іранський ударний дрон Shahed-236. Завдяки оптичній станції цей БпЛА може автономно шукати цілі та вручну наводитися оператором.

Раніше видання також публікувало аналіз злитих файлів, що стосуються передавання технологій і торгівлі безпілотниками між Москвою і Тегераном, у якому йшлося про наміри локалізувати виробництво нового виробу в РФ. Згідно з документами, дрон "із системою захоплення цілей і двигуном внутрішнього згоряння" успішно злетів у темний час доби, подолав відстань до цілі за польотним завданням і вразив ціль.

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З огляду на одну зі злитих презентацій, до складу безпілотного комплексу, крім самого Shahed-236, також входить аналогічний дрон-ретранслятор і станція управління. Заявлена дальність дії такого комплексу — 220 км. Водночас основні технічні характеристики нового БпЛА такі самі, як і у Shahed-136. Дрон може пролетіти без зв'язку приблизно 2000 км і нести бойову частину вагою до 50 кг. Апарат також оснащений двигуном внутрішнього згоряння, що приводить у дію двигун у вигляді пропелера.

Характеристики Shahed-236 Фото: Мілітарний

У виданні підкреслили, що в документах було вказано вартість майже 900 тисяч доларів. Експерти не виключають, що ця ціна завищена в кілька разів через супутні витрати на локалізацію або ліцензійне виробництво.

Нагадаємо, на виставці World Defense Show 2024 у Саудівській Аравії росіяни представили безпілотник типу Shahed-236 як свою розробку, вказавши ціну в майже півтора мільйона доларів за одиницю.

Також повідомлялося, що росіяни виробляють в особливій економічній зоні "Алабуга" дрони Shahed і "Альбатрос", використовуючи компоненти з Китаю, робочу силу з Африки і логістичні мережі, які Іран відточив за роки протистояння із Заходом.