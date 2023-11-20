Иран создал реактивный дрон Shahed-238 и сразу в трех вариантах: чем они отличаются (видео)

Помимо классического БПЛА с наведением по GPS, иранцы показали модификации с инфракрасной и, вероятно, радиолокационной системами обнаружения целей.

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Университет аэрокосмических наук Ашура в Иране представил реактивный дрон-камикадзе Shahed-238, который имеет сразу три разных версии с различными системами наведения. Об этом сообщает портал "Милитарный".

По сути новая серия вид беспилотника является модификацией известного ударного БПЛА Shahed-136. Эти разработки показали верховному лидеру страны аятолле Хаменеи в университет в Тегеране, где он ознакомился с последними достижениями аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции.

Кроме классического варианта с автономной системой наведения по инерциальной системе и сигналам GPS, существуют варианты с инфракрасной/оптической и, вероятно, радиолокационной системой наведения, пишет "Милитарный". Версия с инфракрасной/оптической системой наведения (с красным объективом) может применяться для поражения теплоконтрастных целей, в частности, важной военной техники в тылу противника.

Версия Shahed-238 с инфракрасной/оптической системой наведения Фото: Милитарный

Этот беспилотник может стать аналогом противорадарных ракет, наводимых на излучение поисковых радиолокационных станций (РЛС). Такое средство может быть полезно для нейтрализации и прорыва враждебных систем противовоздушной обороны.

Фюзеляжи всех трех беспилотников имеют нехарактерный для иранских БПЛА черный цвет, по мнению "Милитарного", это может быть связано с использованием радиопоглощающих материалов, однако пока никаких подтверждений этому нет. Точные технические характеристики Shahed-238 остаются неизвестными.

Следует отметить, что новые беспилотники приобрели конструктивные изменения по сравнению с недавно показанным реактивным Shahed-136, в котором модуль оптики крепится в носовой части под фюзеляжем. Точные технические характеристики реактивного Shahed-136, как и Shahed-238, засекречены. Отмечается, что несмотря на возросшую скорость платой за это будет уменьшенная дальность полета.

Показанный неделей ранее прототип с оптической станцией наведения руководствовался вручную оператором, что налагало ограничения на дальность полета и требовало применения ретрансляторов у цели. Однако представленные версии беспилотников, похоже, смогут наводить цель автономно.

Ранее Фокус рассказывал, что Shahed-136 придумали не в Иране и не в Израиле. Самый известный иранский беспилотник стал наследником немецкой разработки 80-х годов Die Drohne Antiradar, который должен был противостоять советской системе ПВО.