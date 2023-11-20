Іран створив реактивний дрон Shahed-238 і відразу в трьох варіантах: чим вони відрізняються (відео)

Крім класичного БПЛА з наведенням за GPS, іранці показали модифікації з інфрачервоною і, ймовірно, радіолокаційною системами виявлення цілей.

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Університет аерокосмічних наук Ашура в Ірані представив реактивний дрон-камікадзе Shahed-238, який має одразу три різні версії з різними системами наведення. Про це повідомляє портал "Мілітарний".

По суті нова серія вид безпілотника є модифікацією відомого ударного БПЛА Shahed-136. Ці розробки показали верховному лідеру країни аятоллі Хаменеї в університеті в Тегерані, де він ознайомився з останніми досягненнями аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції.

Крім класичного варіанта з автономною системою наведення за інерціальною системою і сигналами GPS, існують варіанти з інфрачервоною/оптичною і, ймовірно, радіолокаційною системою наведення, пише "Мілітарний". Версію з інфрачервоною/оптичною системою наведення (з червоним об'єктивом) можна застосовувати для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема, важливої військової техніки в тилу противника.

Версія Shahed-238 з інфрачервоною/оптичною системою наведення Фото: Мілітарний

Цей безпілотник може стати аналогом протирадарних ракет, що наводяться на випромінювання пошукових радіолокаційних станцій (РЛС). Такий засіб може бути корисним для нейтралізації та прориву ворожих систем протиповітряної оборони.

Фюзеляжі всіх трьох безпілотників мають нехарактерний для іранських БПЛА чорний колір, на думку "Мілітарного", це може бути пов'язано з використанням радіопоглинаючих матеріалів, проте поки що жодних підтверджень цьому немає. Точні технічні характеристики Shahed-238 залишаються невідомими.

Слід зазначити, що нові безпілотники набули конструктивних змін порівняно з нещодавно показаним реактивним Shahed-136, у якому модуль оптики кріпиться в носовій частині під фюзеляжем. Точні технічні характеристики реактивного Shahed-136, як і Shahed-238, засекречені. Зазначається, що попри збільшену швидкість платою за це буде зменшена дальність польоту.

Показаний тижнем раніше прототип з оптичною станцією наведення керувався вручну оператором, що накладало обмеження на дальність польоту і вимагало застосування ретрансляторів біля цілі. Однак представлені версії безпілотників, схоже, зможуть наводити ціль автономно.

Раніше Фокус розповідав, що Shahed-136 придумали не в Ірані й не в Ізраїлі. Найвідоміший іранський безпілотник став спадкоємцем німецької розробки 80-х років Die Drohne Antiradar, який мав протистояти радянській системі ППО.