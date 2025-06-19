БПЛА будущего или дорогие игрушки: какую угрозу для Украины несут "Шахеды" с ИИ и что о них известно

В Украине впервые зафиксировано применение дрона "Шахед" с искусственным интеллектом. Эксперты говорят: это технологический прорыв, но пока — скорее одиночный эксперимент, чем новая фаза войны. Фокус выяснил, как работает "Шахед" с ИИ, в чем его опасность и что мешает России запускать их массово.

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В среду, 18 июня специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил о первом найденном образце "Шахеда" с искусственным интеллектом.

"Сегодня впервые был обнаружен "Шахед" с камерой, системой прямого радиоуправления из РФ и модулем искусственного интеллекта (машинное зрение). О разработке такого "Шахеда" было известно давно, но первое применение зафиксировано только сейчас", — отметил в своей заметке эксперт.

По его словам, этот дрон оснащен также радиомодемом, который позволяет управлять аппаратом на расстоянии до 150 км от российской границы или линии фронта. В случае использования воздушных ретрансляторов дальность управления может быть еще больше.

Тем временем Россия усилила воздушные атаки на Украину, увеличивая количество дронов и ракет. По оценкам экспертов, страна-агрессор ежесуточно производит 140-150 ударных БПЛА типа "Шахед", "Герань" и их модификаций, хотя одновременно для атак использует 80-100 единиц. Это может свидетельствовать о накоплении запасов для будущих массированных ударов.

ВСУ также фиксируют изменение тактики: дроны запускаются на высоте 2-5 км, что затрудняет их уничтожение стрелковым оружием и вынуждает применять ракеты. Атаки концентрируются на 2-3 регионах одновременно, чтобы нанести максимальный ущерб и истощить украинскую систему ПВО, особенно там, где ее меньше. Дополнительную угрозу представляют обломки сбитых дронов, которые падают в населенных пунктах.

Хотя частота атак может снизиться из-за ограничения поставок дронов из Ирана, Россия, по имеющимся данным, налаживает сотрудничество с Северной Кореей для их производства.

"Шахед" с ИИ: как он работает

Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии Фокусу объяснил, как работает модернизированный дрон "Шахед" со встроенным искусственным интеллектом.

"Такой "Шахед" может лететь в заданный квадрат с помощью инерционной системы наведения, на которую РЭБ не влияет. Там он теоретически способен принимать решения на основе того, что видит. Например, если дрон запрограммирован на распознавание танков по их изображениям, он может самостоятельно идентифицировать цель и ударить по ней. Или же, например, лететь к объекту инфраструктуры, например теплоэлектростанции, и самостоятельно атаковать, скажем, трансформаторную подстанцию. Это представляет большую опасность, ведь в таком случае средства РЭБ становятся неэффективными, и каждый такой дрон придется сбивать физически", — говорит эксперт.

Также, по его мнению, найденные на образце радиомодемы могут работать на расстоянии до 150 км. Эта дистанция охватывает многие украинские города, в частности Кривой Рог, Запорожье, Сумы, Чернигов и даже Киев, ведь от Киева до границы с Беларусью всего 140 км.

"Умный "Шахед": какую угрозу несет для Украины модернизированный дрон

Несмотря на технологический прорыв, использование таких "Шахедов" пока является единичным, отмечает Павел Нарожный. По его словам, дроны с элементами искусственного интеллекта пока не представляют реальной угрозы для Сил обороны Украины и гражданского населения, потому что армии РФ пока невыгодно массово применять такие дроны из-за их высокой стоимости. Это единичные экспериментальные образцы, которые больше выполняют роль испытаний новых технологий, чем элементов постоянной тактики.

Кроме высокой стоимости модуля искусственного интеллекта, дополнительным сдерживающим фактором для массового применения таких "Шахедов" является эффективная работа украинских систем радиоэлектронной борьбы. Как отмечает Нарожный, дроны часто сталкиваются с активным воздействием РЭБ, которые либо глушат GPS-сигналы, либо транслируют ложные координаты, затрудняя наведение на цель.

"Чтобы обойти наши РЭБ, россиянам приходится устанавливать дорогие четырех- или даже шестнадцатиканальные антенны. Одна такая антенна стоит десятки тысяч долларов. Это существенно удорожает производство дрона, делая его массовое применение экономически невыгодным", — пояснил эксперт.

Павел Нарожный также отметил, что Украина нанесла удар по заводу в Чебоксарах, где производили систему "Комета", которая позволяла дронам обходить украинские РЭБ. Из-за этого российскому ВПК придется покупать подобные системы заграницей, вероятно в Китае.

Также мешает масштабировать производство российских дронов с ИИ ограничения по чипам. Ведь чипы со способностью воспроизводить искусственный интеллект производят пока только американские или тайваньские компании, вроде NVIDIA. Сейчас такие чипы находятся под строгими санкциями со стороны США и это не позволяет российскому ВПК их массово закупать через контрабанду или "параллельный импорт".

Напомним, россияне провели на полигоне в Херсонской области первые практические испытания прототипа лазерной пушки от компании LazerBuzz.

Также Северная Корея стремительно наращивает свой арсенал беспилотников, копируя израильские Harop, американские RQ-4 Global Hawk и даже иранские "Шахеды". Фокус разбирался, станет ли КНДР новым "дроновым цехом" для России, и какие угрозы несет ее сотрудничество с Москвой для Украины.