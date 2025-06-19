ВС РФ испытали в Украине лазерное оружие против дронов: как оно работает (видео)

Россияне провели на полигоне в Херсонской области первые практические испытания прототипа лазерной пушки от компании LazerBuzz.

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Систему рано применять в боевых условиях, однако разработчики получили информацию для дальнейшей модернизации. Об этом на своем Telegram-канале сообщил член Совета Федерации России Дмитрий Рогозин, который входит в комитет по обороне и безопасности. Он также возглавляет центр специального назначения беспилотных систем "Барс-Сармат".

В опубликованном ролике оккупанты показали, как лазерное оружие мощными лучами прожигает разные материалы, включая дерево, камень, металл, затем его применили против FPV-квадрокоптера. Потребовалось несколько секунд, чтобы лазер оплавил пропеллер и мотор, для поражения аккумулятора времени понадобилось меньше. Судя по кадрам, система смогла прожечь металлическую оболочку заряда для гранатомета, но неизвестно, сколько времени на это потребовалось.

Лазерное оружие прожгло пропеллер и мотор FPV-дрона Фото: Скриншот Лазерное оружие поразило аккумулятор FPV-дрона Фото: Скриншот

Неясно также, как операторы смогут удерживать луч на движущейся цели. Дмитрий Рогозин пишет, что нужно будет поставить некое оборудование с сервоприводами для захвата и удержания целей.

По словам представителя LazerBuzz, система мощностью 3 кВт предназначена для фокусировки лазерного излучения в одной точке на расстоянии 500 м (теоретически — до 1 км). Прототип питается от собственных аккумуляторов, которые можно зарядить от генератора в полевых условиях.

Дмитрий Рогозин считает, что лазерное оружие в перспективе сможет защитить ценные объекты в тылу, такие как штабы или энергетическая инфраструктура.

"Все это надо доводить до ума не на домашних полигонах, а здесь — рядом с фронтом. Ну а затем, как будем готовы, применим в боевой обстановке по реальным вражеским целям", — заявил он.

Компания LazerBuzz базируется в городе Дубна Московской области и продает оборудование для лазерной сварки, резки и зачистки, а также промышленных роботов.

Недавно в России показали, как сбивают БПЛА лазерной системой LASS из Китая. Мобильный комплекс использует отряд спецназа ВС РФ "Кочевник".

В апреле показали работу украинского лазерного оружия "Тризуб". Как сообщили Силы беспилотных систем, оно может поражать ударные беспилотники, авиабомбы, крылатые и баллистические ракеты на расстоянии до 3000 метров.