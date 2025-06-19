ВС РФ испытали в Украине лазерное оружие против дронов: как оно работает (видео)
Россияне провели на полигоне в Херсонской области первые практические испытания прототипа лазерной пушки от компании LazerBuzz.
Систему рано применять в боевых условиях, однако разработчики получили информацию для дальнейшей модернизации. Об этом на своем Telegram-канале сообщил член Совета Федерации России Дмитрий Рогозин, который входит в комитет по обороне и безопасности. Он также возглавляет центр специального назначения беспилотных систем "Барс-Сармат".
В опубликованном ролике оккупанты показали, как лазерное оружие мощными лучами прожигает разные материалы, включая дерево, камень, металл, затем его применили против FPV-квадрокоптера. Потребовалось несколько секунд, чтобы лазер оплавил пропеллер и мотор, для поражения аккумулятора времени понадобилось меньше. Судя по кадрам, система смогла прожечь металлическую оболочку заряда для гранатомета, но неизвестно, сколько времени на это потребовалось.
Неясно также, как операторы смогут удерживать луч на движущейся цели. Дмитрий Рогозин пишет, что нужно будет поставить некое оборудование с сервоприводами для захвата и удержания целей.
По словам представителя LazerBuzz, система мощностью 3 кВт предназначена для фокусировки лазерного излучения в одной точке на расстоянии 500 м (теоретически — до 1 км). Прототип питается от собственных аккумуляторов, которые можно зарядить от генератора в полевых условиях.
Дмитрий Рогозин считает, что лазерное оружие в перспективе сможет защитить ценные объекты в тылу, такие как штабы или энергетическая инфраструктура.
"Все это надо доводить до ума не на домашних полигонах, а здесь — рядом с фронтом. Ну а затем, как будем готовы, применим в боевой обстановке по реальным вражеским целям", — заявил он.
Компания LazerBuzz базируется в городе Дубна Московской области и продает оборудование для лазерной сварки, резки и зачистки, а также промышленных роботов.
Недавно в России показали, как сбивают БПЛА лазерной системой LASS из Китая. Мобильный комплекс использует отряд спецназа ВС РФ "Кочевник".
В апреле показали работу украинского лазерного оружия "Тризуб". Как сообщили Силы беспилотных систем, оно может поражать ударные беспилотники, авиабомбы, крылатые и баллистические ракеты на расстоянии до 3000 метров.