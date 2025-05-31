Дроны ВСУ стали проблемой: в РФ показали кадры работы китайского лазера по БПЛА (фото, видео)

Китайская боевая лазерная система LASS ранее была замечена в Иране. Теперь ее применили в воздушных боях российские военные и хотят масштабировать эту технологию.

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Работу боевого лазера мобильной группы ПВО из отряда спецназа ВС РФ "Кочевник" показал Telegram-канал "Военный осведомитель".

По данным военкоров, новые угрозы заставили оккупантов искать альтернативные методы противодействия. Лазерные системы якобы стали эффективным инструментом уничтожения украинских дронов.

На кадрах показано, как военный внутри специально оборудованного автомобиля запускает комплекс. Из верхней части выдвигается оптическая установка с линзами для наведения на воздушные цели.

Боевые лазеры считались дорогими и малоэффективными

Установка замаскирована сеткой и вращается на 360 градусов. Ранее боевые лазеры считались дорогими и малоэффективными, но модернизация технологии кратно увеличила их мощность, сообщили росСМИ.

На видео также показывается, как луч плавит отверстия в толстом стальном листе. Далее разделенный на сектора экран показывает стрельбу лазером по беспилотнику. Завершается ролик кадрами корпуса сбитого БПЛА с дырами от воздействия луча.

Лазеры хотят сделать альтернативов традиционным средствам ПВО

Теперь в РФ хотят превратить боевые лазеры в альтернативу традиционным средствам ПВО, особенно при борьбе с малоразмерными и малоскоростными целями.

Команда Defence Express пишет, что речь идет о китайской боевой лазерной системе Low-Altitude Laser Defending System или LASS. Эту технологию ранее заметили в Иране.

РФ взяла на вооружение китайскую лазерную систему Low-Altitude Laser Defending System

Дальность уничтожения медленных низколетающих целей составляет до 1,5 км, время работы лазера для поражения цели — от 10 секунд. "Ослепление" целей происходит на расстоянии до 3 км.

Максимальная продолжительность работы лазера — 200 секунд, радар системы видит цели на расстоянии от 500 м до 5 км. Развертывание системы занимает менее 5 минут.

Вслед за США: лазеры семейства LOCUST поражают крупные мишени

Президент России Владимир Путин в апреле текущего года заявлял о необходимости развития лазеров, поражающих беспилотники, самолеты и ракеты.

"Следует максимально учитывать глобальные тенденции развития военных технологий, понимать, какими могут быть потенциальные вооруженные конфликты будущего. А будущее стремительно приближается", — замечал президент.

Военкоры указывают на стремительное развитие лазерных систем противовоздушной обороны в США. Боевые лазеры семейства LOCUST успешно поразили мишень MQM-170C Outlaw весом около 70 кг.

Разработка ведется в рамках большой программы создания маневренной ПВО ближнего действия и включает создание 20, 50 и 300 кВт лазерных установок. С учетом продвижения США в сфере развития лазеров, отставание РФ может стать фатальным, подчеркивают авторы.

Напомним, военный лазер армии США недавно побил рекорд по дальности, поразив цель на расстоянии 8,6 км. Технологию передачи энергии назвали PRAD.

Фокус ранее писал, что Китай достал лазером до Луны. Впервые в истории им удалось измерить расстояния от Земли до спутник днем.