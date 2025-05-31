Дрони ЗСУ стали проблемою: у РФ показали кадри роботи китайського лазера по БПЛА (фото, відео)

Китайська бойова лазерна система LASS раніше була помічена в Ірані. Тепер її застосували в повітряних боях російські військові і хочуть масштабувати цю технологію.

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Роботу бойового лазера мобільної групи ППО із загону спецпризначенців ЗС РФ "Кочевник" показав Telegram-канал "Военный осведомитель".

За даними воєнкорів, нові загрози змусили окупантів шукати альтернативні методи протидії. Лазерні системи нібито стали ефективним інструментом знищення українських дронів.

На кадрах показано, як військовий всередині спеціально обладнаного автомобіля запускає комплекс. З верхньої частини висувається оптична установка з лінзами для наведення на повітряні цілі.

Бойові лазери вважалися дорогими і малоефективними

Установка замаскована сіткою і обертається на 360 градусів. Раніше бойові лазери вважалися дорогими і малоефективними, але модернізація технології кратно збільшила їхню потужність, повідомили росЗМІ.

На відео також показується, як промінь плавить отвори в товстому сталевому листі. Далі розділений на сектори екран показує стрілянину лазером по безпілотнику. Завершується ролик кадрами корпусу збитого БПЛА з дірками від впливу променя.

Лазери хочуть зробити альтернативою традиційним засобам ППО

Тепер у РФ хочуть перетворити бойові лазери на альтернативу традиційним засобам ППО, особливо під час боротьби з малорозмірними і малошвидкісними цілями.

Команда Defence Express пише, що йдеться про китайську бойову лазерну систему Low-Altitude Laser Defending System або LASS. Цю технологію раніше помітили в Ірані.

РФ взяла на озброєння китайську лазерну систему Low-Altitude Laser Defending System

Дальність знищення повільних низьколітаючих цілей становить до 1,5 км, час роботи лазера для ураження цілі — від 10 секунд. "Засліплення" цілей відбувається на відстані до 3 км.

Максимальна тривалість роботи лазера — 200 секунд, радар системи бачить цілі на відстані від 500 м до 5 км. Розгортання системи займає менше 5 хвилин.

Слідом за США: лазери сімейства LOCUST вражають великі мішені

Президент Росії Володимир Путін у квітні поточного року заявляв про необхідність розвитку лазерів, що вражають безпілотники, літаки і ракети.

"Слід максимально враховувати глобальні тенденції розвитку військових технологій, розуміти, якими можуть бути потенційні збройні конфлікти майбутнього. А майбутнє стрімко наближається", — зауважував президент.

Воєнкори вказують на стрімкий розвиток лазерних систем протиповітряної оборони в США. Бойові лазери сімейства LOCUST успішно вразили мішень MQM-170C Outlaw вагою близько 70 кг.

Розробка ведеться в рамках великої програми створення маневреної ППО ближньої дії і включає створення 20, 50 і 300 кВт лазерних установок. З урахуванням просування США у сфері розвитку лазерів, відставання РФ може стати фатальним, підкреслюють автори.

Нагадаємо, військовий лазер армії США нещодавно побив рекорд за дальністю, вразивши ціль на відстані 8,6 км. Технологію передачі енергії назвали PRAD.

Фокус раніше писав, що Китай дістав лазером до Місяця. Вперше в історії їм вдалося виміряти відстані від Землі до супутника вдень.