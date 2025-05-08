Впервые в истории: Китай ударил лазером по Луне в особенное время, зачем это нужно

Запуск лазерного луча в сторону Луны показал, что измерение расстояния до спутника нашей планеты можно проводить с высокой точностью и в дневное время, когда есть помехи от солнечного света.

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Об этом пишет Space.

Китайские ученые совершили настоящий подвиг, ведь они впервые в истории провели измерение расстояния от Земли до Луны в дневное время. Для этого ученые из Китайской академии наук использовали модернизированную инфракрасную систему лазерного измерения расстояния, установленную на телескопе в обсерватории Юньнань. С помощью этой системы ученые отправили лазерный луч на ретрорефлектор, установленный на спутнике Tiandu 1, который вращается вокруг Луны.

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Измерения расстояния до Луны с помощью лазера представляет собой сложную задачу, ведь нужно отправить мощный лазерный луч на расстояние более 300 000 километров. Необходимо, чтобы этот луч попал в небольшой ретрорефлектор, который отражает лазер обратно к его источнику. После этого обратный лазерный луч должен поймать телескоп с помощью сверхчувствительных детекторов. Но выполнить такую задачу в дневное время очень сложно, ведь существуют помехи, создаваемые солнечным светом.

Ученые отправили лазерный луч на ретрорефлектор, установленный на спутнике Tiandu 1, который вращается вокруг Луны. Иллюстрация Фото: IFLS

Ученые использовали приборы для измерения времени, необходимого для получения обратного сигнала, что позволило им рассчитать расстояние до Луны с высокой степенью точности. Определение точного расстояния до Луны в то или иное время имеет решающее значение для пилотируемых миссий на спутник Земли. Дело в том, что Луна вращается не по круговой, а по эллиптической орбите вокруг Земли и ее среднее расстояние от нас составляет 384 000 км.

Измерения расстояния до Луны с помощью лазеров в дневное время будет полезно для астронавтов, которые в будущем будут часто летать на спутник Земли. В частности, Китай планирует высадить своих астронавтов впервые на Луну уже до конца этого десятилетия, а в середине 2030-х годов собирается построить на Луне свою первую базу.

Спутник Tiandu 1, запущенный в марте 2024 года, является одним из двух спутников Tiandu, которые были отправлены на орбиту вокруг Луны вместе с лунным ретранслятором Queqiao 2. Последний обеспечивал связь для китайского посадочного модуля "Чанъэ-6", который приземлился на обратной стороне Луны в июне прошлого года. Этот модуль впервые в истории собрал образцы лунной почвы на обратной стороне Луны и отправил их на Землю, как уже писал Фокус.

Обратная сторона Луны Фото: NASA

Также Фокус писал о том, что японский посадочный модуль Resilience готовится к исторической посадке на поверхность Луны. Он уже прибыл на орбиту вокруг спутника Земли.

Еще Фокус писал о том, что извержение на Солнце выбросило в космос огромную структуру. На Солнце произошло извержение массивной солнечной нити, что создало потрясающее зрелище.