Готовится к исторической посадке: на орбиту вокруг Луны вышел японский частный модуль (фото)

Японский посадочной модуль Resilience компании ispace вышел на орбиту вокруг Луны во вторник, 6 мая. Теперь он готовится к исторической посадке на поверхность Луны, которая должна состояться 5 июня.

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Об этом пишет Space.

Представители японской компании ispace сообщили, что посадочный модуль Resilience, как и планировалось, начал кружить на орбите вокруг Луны. Сейчас началась подготовка к посадке модуля на поверхность спутника Земли, которая должна состояться 5 июня. Если все пойдет по плану, то это будет первая в истории посадка на Луну частного модуля, созданного в Японии.

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На самом деле эта миссия имеет очень большое значение для компании ispace. В 2023 году она уже попыталась войти в историю со своим предыдущим лунным модулем. Он успешно вышел на орбиту вокруг Луны в марте, но в апреле во время попытки приземления разбился.

Поэтому первым в истории частным модулем, успешно приземлившимся на Луне стал аппарат "Одиссей" американской компании Intuitive Machines. Это произошло в феврале 2024 года, как уже писал Фокус.

Эта же компания в марте этого года посадила на Луне свой второй модуль "Афина". Но, как уже писал Фокус, он завершил свою миссию на Луне еще до того, как она успела начаться. Дело в том, что модуль неудачно приземлился и перевернулся.

Так выглядит лунный модуль Resilience Фото: space.com

Что касается посадочного модуля Resilience, то в космос его вывела 15 января этого года ракета-носитель Falcon 9 вместе с другим частным посадочным модулем Blue Ghost американской компании Firefly Aerospace.

Этот модуль летел к Луне по более прямой траектории, а потому, как уже писал Фокус, приземлился на Луне 2 марта. Таким образом он стал вторым в истории частным посадочным модулем, успешно приземлившимся на Луне. Blue Ghost работал на Луне в течение двух недель после чего завершил свою миссию.

Фотография Луны, сделанная лунным модулем Resilience Фото: X (Twitter)

Для модуля Resilience был выбран маршрут, который помогает экономить топливо, но он и требует значительно больше времени. Как уже писал Фокус, такая траектория полета позволила 15 февраля модулю Resilience сблизится с Луной, но затем он продолжил свой полет, чтобы выйти на орбиту вокруг Луны только 6 мая.

Если все пойдет по плану, то посадочный модуль Resilience приземлится 5 июня на территории Моря Холода на Луне. Это покрытая базальтом равнина в северном полушарии спутника Земли.

Море Холода на Луне Фото: NASA

Стоит сказать, что успешная посадка модуля Resilience станет второй для Японии. В январе прошлого года посадочный модуль SLIM Японского агентства аэрокосмических исследований (государственной организации) успешно приземлился на Луне, как уже писал Фокус.

На борту модуля Resilience находится 5 полезных нагрузок, необходимых для исследования Луны. В частности, маленький луноход Tenacious, который должен собрать немного образцов лунной почвы по контракту с NASA.

Также Фокус писал о том, что астрономы решили давнюю загадку формирования массивных звезд. Они впервые обнаружили огромный поток газа, находящийся рядом с молодой массивной звездой на стадии формирования, который обеспечивает ее быстрый рост.