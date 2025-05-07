Готується до історичної посадки: на орбіту навколо Місяця вийшов японський приватний модуль (фото)

Японський посадковий модуль Resilience компанії ispace вийшов на орбіту навколо Місяця у вівторок, 6 травня. Тепер він готується до історичної посадки на поверхню Місяця, яка має відбутися 5 червня.

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Про це пише Space.

Представники японської компанії ispace повідомили, що посадковий модуль Resilience, як і планувалося, почав кружляти на орбіті навколо Місяця. Наразі розпочалася підготовка до посадки модуля на поверхню супутника Землі, яка має відбутися 5 червня. Якщо все піде за планом, то це буде перша в історії посадка на Місяць приватного модуля, створеного в Японії.

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Насправді ця місія має дуже велике значення для компанії ispace. У 2023 році вона вже спробувала увійти в історію зі своїм попереднім місячним модулем. Він успішно вийшов на орбіту навколо Місяця в березні, але у квітні під час спроби приземлення розбився.

Тому першим в історії приватним модулем, який успішно приземлився на Місяці, став апарат "Одіссей" американської компанії Intuitive Machines. Це сталося в лютому 2024 року, як уже писав Фокус.

Ця ж компанія в березні цього року посадила на Місяці свій другий модуль "Афіна". Але, як уже писав Фокус, він завершив свою місію на Місяці ще до того, як вона встигла початися. Річ у тім, що модуль невдало приземлився і перекинувся.

Такий вигляд має місячний модуль Resilience Фото: space.com

Що стосується посадкового модуля Resilience, то в космос його вивела 15 січня цього року ракета-носій Falcon 9 разом з іншим приватним посадковим модулем Blue Ghost американської компанії Firefly Aerospace.

Цей модуль летів до Місяця більш прямою траєкторією, а тому, як уже писав Фокус, приземлився на Місяці 2 березня. Таким чином він став другим в історії приватним посадковим модулем, який успішно приземлився на Місяці. Blue Ghost працював на Місяці протягом двох тижнів після чого завершив свою місію.

Фотографія Місяця, зроблена місячним модулем Resilience Фото: X (Twitter)

Для модуля Resilience був обраний маршрут, який допомагає економити паливо, але він і вимагає значно більше часу. Як уже писав Фокус, така траєкторія польоту дала змогу 15 лютого модулю Resilience зблизиться з Місяцем, але потім він продовжив свій політ, щоб вийти на орбіту навколо Місяця тільки 6 травня.

Якщо все піде за планом, то посадковий модуль Resilience приземлиться 5 червня на території Моря Холоду на Місяці. Це вкрита базальтом рівнина в північній півкулі супутника Землі.

Море холоду на Місяці Фото: NASA

Варто сказати, що успішна посадка модуля Resilience стане другою для Японії. У січні минулого року посадковий модуль SLIM Японського агентства аерокосмічних досліджень (державної організації) успішно приземлився на Місяці, як уже писав Фокус.

На борту модуля Resilience знаходиться 5 корисних навантажень, необхідних для дослідження Місяця. Зокрема, маленький місяцехід Tenacious, який має зібрати трохи зразків місячного ґрунту за контрактом із NASA.

Також Фокус писав про те, що астрономи вирішили давню загадку формування масивних зірок. Вони вперше виявили величезний потік газу, що знаходиться поруч з молодою масивною зіркою на стадії формування, який забезпечує її швидке зростання.