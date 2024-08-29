Зробив те, що нікому не вдавалося: "снайпер" на Місяці все ж таки загинув через 8 місяців (фото)

Японське космічне агентство повідомило, що посадковий модуль SLIM, який здійснив найточнішу посадку на Місяці, завершив свою місію.

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Востаннє від модуля SLIM вчені отримували сигнал ще наприкінці квітня, але він проіснував набагато довше, ніж передбачалося, подолавши різні труднощі на Місяці. Тепер же через майже 8 місяців після запуску японське космічне агентство офіційно повідомило про загибель свого "Місячного снайпера", пише Space.

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Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) запустило посадковий модуль SLIM на Місяць у вересні минулого року. 200-кілограмовий модуль здійснив успішну посадку, яка не обійшлася без проблем, 19 січня 2024 року. Модуль SLIM приземлився не прямо, а під нахилом, а тому не зміг отримувати одразу сонячну енергію, і йому довелося використовувати батареї. Потім, Сонце опинилося в потрібному положенні і сонячне світло почало надходити на панелі модуля.

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) запустило посадковий модуль SLIM на Місяць у вересні минулого року. 200-кілограмовий модуль здійснив успішну посадку, яка не обійшлася без проблем, 19 січня 2024 року Фото: JAXA

Посадковий модуль SLIM отримав прізвисько "Місячний снайпер", адже зміг вперше в історії здійснити максимально точну посадку на Місяці. Японський модуль приземлився всього за 10 метрів від цільової точки, чого до цього не робив жоден подібний апарат.

Модуль SLIM був розрахований на роботу всього протягом одного дня на Місяці, який триває приблизно два земні тижні, але сильно здивував учених, коли зміг пережити відразу 3 ночі на Місяці. Річ у тім, що апарат не був розрахований на роботу під час дуже холодних місячних ночей, проте він продовжував кілька місяців надсилати дані на Землю, а також фотографії місячної поверхні.

Під час перебування на Місяці модуль, окрім того, що успішно продемонстрував технологію точної посадки, провів спектральні спостереження в 10 діапазонах довжин хвиль за 10 каміннями та перевершив усі очікування вчених.

Фотографія поверхні Місяця, зроблена модулем SLIM Фото: X (Twitter)

Японські дослідники востаннє змогли встановити контакт із напрочуд живучим модулем наприкінці квітня, але протягом наступних місяців продовжували спроби отримати сигнал від SLIM. Тепер же стало відомо, що JAXA припинило спроби встановити контакт із посадковим модулем і тепер місія на Місяці офіційно завершена.

Фотографія поверхні Місяця, зроблена модулем SLIM Фото: JAXA

Ще одним досягненням місії SLIM є те, що NASA успішно випробувало встановлений на модулі ретрорефлектор. Орбітальний апарат LRO, що пролітав над японським модулем, відправив на прилад лазерний промінь і отримав відбиту відповідь. Ця технологія буде корисна в майбутньому для точного визначення місця розташування об'єктів на Місяці. Також такі прилади можна використовувати для виконання надзвичайно точної посадки космічних апаратів і кораблів на супутнику Землі.

Японські вчені повідомили, що найближчим часом опублікують повний звіт про результати роботи модуля SLIM на Місяці.

Як уже писав Фокус, ракета компанії Ілона Маска загорілася під час посадки, але водночас встановила рекорд. Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX встановила новий рекорд повторного використання, але це виявився для неї, можливо, останній політ.

Також Фокус писав про те, що астрономи продовжують розкривати секрети сусідки Землі — Венери. Вчені виявили щось несподіване в атмосфері другої планети від Сонця.