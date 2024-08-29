Сделал то, что никому не удавалось: "снайпер" на Луне все же погиб через 8 месяцев (фото)
Японское космическое агентство сообщило, что посадочный модуль SLIM, совершивший самую точную посадку на Луне, завершил свою миссию.
В последний раз от модуля SLIM ученые получали сигнал еще в конце апреля, но он просуществовал гораздо дольше, чем предполагалось, преодолев разные трудности на Луне. Теперь же через почти 8 месяцев после запуска японское космическое агентство официально сообщило о гибели своего "Лунного снайпера", пишет Space.
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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило посадочный модуль SLIM на Луну в сентябре прошлого года. 200-килограмовый модуль совершил успешную посадку, которая не обошлась без проблем, 19 января 2024 года. Модуль SLIM приземлился не прямо, а под наклоном, а потому не смог получать сразу солнечную энергию и ему пришлось использовать батареи. Затем, Солнце оказалось в нужном положении и солнечный свет начал поступать на панели модуля.
Посадочный модуль SLIM получил прозвище "Лунный снайпер" ведь смог впервые в истории совершить максимально точную посадку на Луне. Японский модуль приземлился всего в 10 метрах от целевой точки, чего до этого не делал ни один подобный аппарат.
Модуль SLIM был рассчитан на работу всего в течении одного дня Луне, который длится примерно две земные недели, но сильно удивил ученых, когда смог пережить сразу 3 ночи на Луне. Дело в том, что аппарат не был рассчитан на работу во время очень холодных лунных ночей и тем не менее он продолжал несколько месяцев присылать данные на Землю, а также фотографии лунной поверхности.
Во время пребывания на Луне модуль, кроме того, что успешно продемонстрировал технологию точной посадки, провел спектральные наблюдения в 10 диапазонах длин волн за 10 камнями и превзошел все ожидания ученых.
Японские исследователи в последний раз смогли установить контакт с удивительно живучим модулем в конце апреля, но в течение следующих месяцев продолжали попытки получить сигнал от SLIM. Теперь же стало известно, что JAXA прекратило попытки установить контакт с посадочным модулем и теперь миссия на Луне официально завершена.
Еще одним достижением миссии SLIM является то, что NASA успешно испытало установленный на модуле ретрорефлектор. Пролетающий над японским модулем орбитальный аппарат LRO отправил на прибор лазерный луч и получил отраженный ответ. Эта технология будет полезна в будущем для точного определения местоположения объектов на Луне. Также такие приборы можно использовать для выполнения чрезвычайно точной посадки космических аппаратов и кораблей на спутнике Земли.
Японские ученые сообщили, что в ближайшее время опубликуют полный отчет о результатах работы модуля SLIM на Луне.
Как уже писал Фокус, ракета компании Илона Маска загорелась при посадке, но в то же время установила рекорд. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX установила новый рекорд повторного использования, но это оказался для нее, возможно, последний полет.
Также Фокус писал о том, что астрономы продолжают раскрывать секреты соседки Земли – Венеры. Ученые обнаружили нечто неожиданное в атмосфере второй планеты от Солнца.