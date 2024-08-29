Сделал то, что никому не удавалось: "снайпер" на Луне все же погиб через 8 месяцев (фото)

Японское космическое агентство сообщило, что посадочный модуль SLIM, совершивший самую точную посадку на Луне, завершил свою миссию.

Related video

В последний раз от модуля SLIM ученые получали сигнал еще в конце апреля, но он просуществовал гораздо дольше, чем предполагалось, преодолев разные трудности на Луне. Теперь же через почти 8 месяцев после запуска японское космическое агентство официально сообщило о гибели своего "Лунного снайпера", пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило посадочный модуль SLIM на Луну в сентябре прошлого года. 200-килограмовый модуль совершил успешную посадку, которая не обошлась без проблем, 19 января 2024 года. Модуль SLIM приземлился не прямо, а под наклоном, а потому не смог получать сразу солнечную энергию и ему пришлось использовать батареи. Затем, Солнце оказалось в нужном положении и солнечный свет начал поступать на панели модуля.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило посадочный модуль SLIM на Луну в сентябре прошлого года. 200-килограмовый модуль совершил успешную посадку, которая не обошлась без проблем, 19 января 2024 года Фото: JAXA

Посадочный модуль SLIM получил прозвище "Лунный снайпер" ведь смог впервые в истории совершить максимально точную посадку на Луне. Японский модуль приземлился всего в 10 метрах от целевой точки, чего до этого не делал ни один подобный аппарат.

Модуль SLIM был рассчитан на работу всего в течении одного дня Луне, который длится примерно две земные недели, но сильно удивил ученых, когда смог пережить сразу 3 ночи на Луне. Дело в том, что аппарат не был рассчитан на работу во время очень холодных лунных ночей и тем не менее он продолжал несколько месяцев присылать данные на Землю, а также фотографии лунной поверхности.

Во время пребывания на Луне модуль, кроме того, что успешно продемонстрировал технологию точной посадки, провел спектральные наблюдения в 10 диапазонах длин волн за 10 камнями и превзошел все ожидания ученых.

Фотография поверхности Луны, сделанная модулем SLIM Фото: X (Twitter)

Японские исследователи в последний раз смогли установить контакт с удивительно живучим модулем в конце апреля, но в течение следующих месяцев продолжали попытки получить сигнал от SLIM. Теперь же стало известно, что JAXA прекратило попытки установить контакт с посадочным модулем и теперь миссия на Луне официально завершена.

Фотография поверхности Луны, сделанная модулем SLIM Фото: JAXA

Еще одним достижением миссии SLIM является то, что NASA успешно испытало установленный на модуле ретрорефлектор. Пролетающий над японским модулем орбитальный аппарат LRO отправил на прибор лазерный луч и получил отраженный ответ. Эта технология будет полезна в будущем для точного определения местоположения объектов на Луне. Также такие приборы можно использовать для выполнения чрезвычайно точной посадки космических аппаратов и кораблей на спутнике Земли.

Японские ученые сообщили, что в ближайшее время опубликуют полный отчет о результатах работы модуля SLIM на Луне.

Как уже писал Фокус, ракета компании Илона Маска загорелась при посадке, но в то же время установила рекорд. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX установила новый рекорд повторного использования, но это оказался для нее, возможно, последний полет.

Также Фокус писал о том, что астрономы продолжают раскрывать секреты соседки Земли – Венеры. Ученые обнаружили нечто неожиданное в атмосфере второй планеты от Солнца.