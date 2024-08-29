Установила рекорд: ракета компании Илона Маска загорелась при посадке (видео)

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX установила новый рекорд повторного использования, но это оказался для нее, возможно, последний полет.

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Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, владельцем которой является Илон Маск, не смогла успешно приземлиться на посадочную площадку в Атлантическом океане, как она это делала уже много раз. Тем не менее данная, пусть и неудачная посадка, ознаменовала собой установление рекорда для SpaceX по повторному использованию ракеты, пишет Space.

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28 августа ракета Falcon 9 выполнила очередной вывод спутников Starlink на низкую околоземную орбиту, но первая ступень ракеты не смогла приземлиться удачно на посадочную площадку в Атлантическом океане недалеко от берегов Флориды. Вторая ступень ракеты успешно доставила в космос 21 спутник Starlink, а первая ступень ракеты с кодовым названием B1062 выполнила уже 23 полет и должна была, как всегда, успешно осуществить мягкую посадку.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, владельцем которой является Илон Маск, не смогла успешно приземлиться на посадочную площадку в Атлантическом океане, как она это делала уже много раз Фото: SpaceX

Ракета-носитель Falcon 9 является многоразовой, а это значит, что ее первая ступень возвращается обратно после запуска полезной нагрузки или астронавтов в космос. 23 миссия для B1062 является рекордной для компании SpaceX, то есть раньше первые ступени ракеты так долго не использовались.

Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила посадку на специальный корабль, на котором находится посадочная площадка, примерно через 8,5 минут после запуска в космос. Посадка первой ступени казалась нормальной до момента приземления, когда вокруг основания ракеты стало видно больше огня, чем обычно. Одна из трех посадочных опор ступени разрушилась и ступень ракеты Falcon 9, объятая огнем и дымом упала на бок. Неудача при посадке положила конец череде из 267 успешных посадок многоразовой ракеты Falcon 9.

Сейчас в SpaceX оценивают состояние первой ступени и неизвестно, можно ли ее еще будет использовать дальше. В компании не заявили о том, что ступень разрушена полностью. Вскоре после этого инцидента компания SpaceX отменила еще один запуск спутников Starlink в космос.

Потерпевшая крушение при посадке ракета Falcon 9 до этого 16 раз выводила в космос спутники Starlink и 2 раза отправляла в космос пилотируемые миссии. Миссия Inspiration4 была первым запуском в космос не профессиональных астронавтов, а миссия Ax-1 — это был первый полет частных астронавтов на Международную космическую станцию.

Ракета Falcon 9 должна отправить в космос частных астронавтов миссии Polaris Dawn, возможно, 30 августа. В этой миссии участвуют четыре гражданских лица и один из членов экипажа должен совершить первый в истории выход в открытый космос не профессионального астронавта. Запуск миссии должен был состояться сначала 27 августа, затем его перенесли сначала на 28 августа, а затем на 30 августа.

Как уже писал Фокус, ученые смогли разгадать тайну происхождение слишком огромных черных дыр в ранней Вселенной. Согласно теориям их не должно существовать, но их обнаружил космический телескоп Уэбб.

Также Фокус писал о том, что Европейское космическое агентство лишь во второй раз контролируемым образом уничтожит свой неработающий спутник, который находился на высоте 130 000 км.