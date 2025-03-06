Орбітальний апарат NASA зробив знімок приватного модуля на Місяці, який увійшов в історію (фото)

Посадковий модуль Blue Ghost видно на знімку, зробленому з місячної орбіти, не зовсім так, як можна було його уявити.

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Космічний апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, який обертається навколо Місяця і робить знімки його поверхні, зафіксував посадковий модуль Blue Ghost компанії Firefly Aerospace на поверхні супутника Землі, що стало приголомшливим прикладом можливостей спостереження орбітального апарату, пише Gizmodo.

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Будь-які посадочні модулі на Місяці складно сфотографувати з місячної орбіти, проте апарату NASA це вдалося зробити. Як уже писав Фокус, посадковий апарат Blue Ghost приземлився на Місяці в неділю, 2 березня, завершивши 45-денну подорож до супутника Землі.

Посадковий модуль приземлився в Море Криз. Місячні моря являють собою рівнини, залиті мільярди років тому лавою, і вони утворилися внаслідок падіння астероїдів.

Такий вигляд має посадковий модуль Blue Ghost Фото: Firefly Aerospace

Космічний апарат Lunar Reconnaissance Orbiter зробив фотографію місячної поверхні, засіяної невеликими височинами і кратерами, і на ній також видно посадковий модуль самого Blue Ghost. Фотографію було зроблено з висоти 175 км над поверхнею Місяця за допомогою спеціалізованих камер орбітального зонда NASA.

Якщо ви очікували побачити фотографію Blue Ghost у високій роздільній здатності, на вас може чекати розчарування. Знімок було зроблено з місячної орбіти, тому важко помітити маленький посадковий модуль. Насправді він виглядає як ця біла пляма, що відкидає тінь у виділеній квадратом ділянці фотографії.

Знімок було зроблено з місячної орбіти, тому важко помітити маленький посадковий модуль. Насправді він виглядає як ця біла пляма, що відкидає тінь у виділеній квадратом ділянці фотографії Фото: NASA

Компанія Firefly Aerospace після успішної посадки Blue Ghost увійшла в історію, як друга приватна фірма у світі, яка змогла приземлити посадковий модуль на поверхню Місяця. Уперше це зробила компанія Intuitive Machines 2024 року.

Як уже писав Фокус, у четвер, 6 березня, на Місяці має приземлитися другий посадковий модуль Intuitive Machines, який має на борту нові технології, необхідні для подальшого освоєння супутника Землі. Наприклад, там перебуває особливий робот-стрибун, який уперше в історії має зазирнути всередину кратера, куди ніколи не потрапляє сонячне світло.

Що стосується модуля Blue Ghost, то він уже розгорнув десять наукових приладів і експериментальних технологій NASA на Місяці, які почали збирати важливі дані. Як уже писав Фокус, один з приладів NASA вже продемонстрував працездатність нової системи місячної навігації.

Також модуль почав збирати зразки місячного ґрунту і робити знімки навколишньої місцевості. Посадковий модуль за допомогою інструментів NASA досліджуватиме Місяць ще приблизно півтора тижні, поки не закінчиться місячний день.

Ще Фокус писав про те, що на початку червня на Місяці спробує здійснити посадку японський приватний модуль Resilience, який наразі ще готується вийти на орбіту навколо Місяця.